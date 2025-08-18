Tarjeta Rosa: ¿Cuántos pagos faltan por entregarse en 2025?

La Tarjeta Rosa es un programa social impulsado por el Gobierno del Estado de Guanajuato que otorga apoyos económicos a mujeres de entre 25 y 45 años , con el propósito de fomentar la participación ciudadana y reducir la desigualdad de género.

Las mujeres que residan en Guanajuato, sean madres solteras y se encuentren dentro del rango de edad establecido, pueden solicitar la Tarjeta Rosa para recibir un apoyo de mil pesos mexicanos.

De acuerdo con las características del programa, los pagos se realizan de manera bimestral , comenzando en febrero, con un total de seis dispersiones al año.

El pasado 15 de agosto se llevó a cabo la cuarta dispersión, por lo que aún restan dos más en los últimos meses de 2025:

5ª dispersión: 15 de octubre

6ª dispersión: 15 de noviembre

La Secretaría del Nuevo Comienzo de Guanajuato no ha especificado una fecha límite para el registro, por lo que las interesadas aún pueden inscribirse a través del portal oficial: app-tarjeta-rosa.guanajuato.gob.mx, y posteriormente agendar una cita.

No obstante, puedes acudir a alguna de las dependencias públicas autorizadas para obtener más detalles del registro ala Tarjeta Rosa. Los centros disponibles son:

Centro Gerontológico en Mangas Cuatas, Atarjea.

Auditorio Municipal de Santa Catarina.

Casa de la Cultura en Tierra Blanca.

Salón Miguel Hidalgo, Xichú.

Unidad Deportiva Juan José Torres Landa, Guanajuato.

Casa de la Cultura, Santiago Maravatío.

Cecyte Comonfort en Comonfort.

Con esta iniciativa, el gobierno busca reducir las desventajas y desigualdades que limitan a las mujeres en el acceso a oportunidades y beneficios en igualdad de condiciones.

