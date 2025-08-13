Así puedes obtener tu acta de nacimiento digital en línea; requisitos y costos

A partir del 1 de agosto de 2025, el trámite para obtener una copia certificada del acta de nacimiento en México se realiza únicamente a través de la Plataforma Nacional de Registro Civil, según las disposiciones oficiales. Para ello, es necesario contar con una cuenta activa en Llave MX, la herramienta digital de autenticación del Gobierno de México.

El documento descargado en formato PDF tiene la misma validez legal que el emitido de forma impresa en las oficinas del Registro Civil, siempre y cuando se imprima en hoja blanca tamaño carta.

Requisitos para realizar el trámite

Para llevar a cabo este proceso digital, se requiere lo siguiente:

CURP del solicitante

Cuenta de Llave MX

Pago del trámite, el cual varía según la entidad federativa

Costos oficiales por entidad

El precio del acta de nacimiento certificada varía según el estado, oscilando generalmente entre 54 y 250 pesos mexicanos. Algunos ejemplos de tarifas vigentes en 2025 son:

Aguascalientes: $100

Baja California: $238

Ciudad de México: $94

Estado de México: $69

Jalisco: $95

Quintana Roo: $55

Yucatán: $219

Pasos para obtener el acta de nacimiento en línea

Ingresar al sitio web oficial de la Plataforma Nacional de Registro Civil

Iniciar sesión con la cuenta de Llave MX

Seleccionar la opción "Acta de Nacimiento"

Capturar la CURP y demás datos requeridos

Verificar que la información sea correcta

Realizar el pago en línea o generar una línea de captura

Descargar el acta en formato PDF

Este nuevo esquema busca simplificar el acceso a documentos oficiales, reduciendo tiempos de espera y eliminando la necesidad de acudir presencialmente a oficinas del Registro Civil.

SV