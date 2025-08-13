Miércoles, 13 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Así puedes obtener tu acta de nacimiento digital en línea; requisitos y costos

El trámite para obtener una copia certificada del acta de nacimiento en México se realiza únicamente a través de la Plataforma Nacional de Registro Civil

Por: El Informador

Es necesario contar con una cuenta activa en Llave MX, la herramienta digital de autenticación del Gobierno de México. Unsplash.

A partir del 1 de agosto de 2025, el trámite para obtener una copia certificada del acta de nacimiento en México se realiza únicamente a través de la Plataforma Nacional de Registro Civil, según las disposiciones oficiales. Para ello, es necesario contar con una cuenta activa en Llave MX, la herramienta digital de autenticación del Gobierno de México.

El documento descargado en formato PDF tiene la misma validez legal que el emitido de forma impresa en las oficinas del Registro Civil, siempre y cuando se imprima en hoja blanca tamaño carta.

Requisitos para realizar el trámite

Para llevar a cabo este proceso digital, se requiere lo siguiente:

  • CURP del solicitante
  • Cuenta de Llave MX
  • Pago del trámite, el cual varía según la entidad federativa

Costos oficiales por entidad

El precio del acta de nacimiento certificada varía según el estado, oscilando generalmente entre 54 y 250 pesos mexicanos. Algunos ejemplos de tarifas vigentes en 2025 son:

  • Aguascalientes: $100
  • Baja California: $238
  • Ciudad de México: $94
  • Estado de México: $69
  • Jalisco: $95
  • Quintana Roo: $55
  • Yucatán: $219

Pasos para obtener el acta de nacimiento en línea

  • Ingresar al sitio web oficial de la Plataforma Nacional de Registro Civil
  • Iniciar sesión con la cuenta de Llave MX
  • Seleccionar la opción "Acta de Nacimiento"
  • Capturar la CURP y demás datos requeridos
  • Verificar que la información sea correcta
  • Realizar el pago en línea o generar una línea de captura
  • Descargar el acta en formato PDF

Este nuevo esquema busca simplificar el acceso a documentos oficiales, reduciendo tiempos de espera y eliminando la necesidad de acudir presencialmente a oficinas del Registro Civil.

