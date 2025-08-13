Así puedes obtener tu acta de nacimiento digital en línea; requisitos y costos

A partir del 1 de agosto de 2025, el trámite para obtener una copia certificada del acta de nacimiento en México se realiza únicamente a través de la Plataforma Nacional de Registro Civil, según las disposiciones oficiales. Para ello, es necesario contar con una cuenta activa en Llave MX, la herramienta digital de autenticación del Gobierno de México.El documento descargado en formato PDF tiene la misma validez legal que el emitido de forma impresa en las oficinas del Registro Civil, siempre y cuando se imprima en hoja blanca tamaño carta.Para llevar a cabo este proceso digital, se requiere lo siguiente:El precio del acta de nacimiento certificada varía según el estado, oscilando generalmente entre 54 y 250 pesos mexicanos. Algunos ejemplos de tarifas vigentes en 2025 son:Este nuevo esquema busca simplificar el acceso a documentos oficiales, reduciendo tiempos de espera y eliminando la necesidad de acudir presencialmente a oficinas del Registro Civil.SV