En redes sociales comenzó a circular el video de la cámara de seguridad del CECOM donde se puede observar el momento exacto del fatal accidente del tren Ferromex en Irapuato, Guanajuato. Una locomotora se habría separado del convoy y terminó impactando contra tres vehículos.

Fue el pasado miércoles 6 de agosto que se reportó este trágico accidente, donde el tren de Ferromex impactó contra los vehículos, dejando un saldo de seis personas fallecidas y dos gravemente heridas. Por su parte, la empresa informó que revisa la caja negra de la unidad y trabaja para determinar las causas por las que se habría separado del convoy.

La empresa expresó su solidaridad con las familias afectadas y aseguró que se mantendrá atenta a los avances de la investigación abierta por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), la cual confirmó el inicio del procedimiento oficial para determinar responsabilidades, conforme a lo establecido en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

Por otra parte, el conductor involucrado en el choque ferroviario llevaba alrededor de 45 horas dentro de la locomotora, donde durante ese tiempo policías esperaban su salida para evitar que se diera a la fuga. Esta mañana del viernes 8 de agosto, el maquinista, persuadido por sus compañeros y con apoyo legal y psicológico de Ferromex, salió para entregarse y declarar ante el Ministerio Público.

Usuarios de las redes sociales se dividen entre comentarios empáticos y condolencias a los familiares de las víctimas, mientras otros destacan detalles en el video de seguridad como la “mala organización” en el tráfico y la “irresponsabilidad” de los conductores implicados en el hecho y presentes en la zona. Ante esto, se recuerda la recomendación de mantenerse alerta al manejar cerca de las vías, ver y escuchar las señales; conducir con responsabilidad.

Con información de SUN.

AB