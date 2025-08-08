Este lunes se inauguró el área de radioterapia y el nuevo acelerador lineal en el Instituto Jalisciense de Cancerología de Jalisco.

Con este nuevo equipo, este hospital se consolida como el segundo más importante del país en los tratamientos de oncología y uno de los más equipados de América Latina.

Manuel Arias Novoa, director general del Instituto, explicó que esta nueva área cuenta con un tomógrafo simulador y una braquiterapia de alta tasa para el tratamiento de cáncer cervicouterino y endometrio en nuestros pacientes.

Detalló que la capacidad de atención será entre 70 a 80 pacientes diarios por equipo, divididos en tres turnos.

"Con este equipamiento nos fortalecemos, en el antiguo hospital tenemos un acelerador lineal, una braquiterapia de baja tasa y un cobalto y en este es un segundo acelerador y una braquiterapia de alta tasa, entonces nos posicionamos en el segundo más avanzado en oncología del país" , aseguró Arías Novoa.

Detalló que después de un año de trabajo desde la contratación del equipo hasta la obra, el lunes pasado se realizaron los primeros tratamientos.

La inversión en el equipamiento fue superior a los 100 millones de pesos sin contar con la inversión en la construcción.

"El equipo que tenemos hoy aquí en esta institución es un equipo de vanguardia, es equipo de primera calidad y de primer nivel del cual se van a beneficiar todos los pacientes de la Zona Metropolitana de Guadalajara y de Jalisco y los estados de alrededor" , aseguró Edgar Alexandro Guzmán Quezada, médico especialista en Radio Oncología.

MB