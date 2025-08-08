¿Qué tan saludable es comer la carne del menudo?

Consumir la carne del menudo no resulta muy apetecible para muchas personas, principalmente por su textura o su aroma. Sin embargo, es importante saber que se trata de una de las partes comestibles de los animales que más vitaminas y nutrientes aporta al cuerpo humano.

La carne del menudo forma parte de las vísceras que están presentes en la cocina tradicional de muchas culturas, entre ellas la mexicana. Además de su importancia cultural, ofrece numerosos beneficios para quienes deciden incluirla en su alimentación diaria.

El sitio especializado en temas de nutrición, Healthline, indica que la carne del menudo pertenece al grupo de vísceras que se encuentran en el revestimiento digestivo comestible de animales rumiantes como las vacas, los búfalos y los borregos. Estos animales de granja, que también se caracterizan por tener pezuñas, poseen un sistema digestivo particular con cuatro cámaras en el estómago, todas ellas aptas para el consumo humano.

En México, es común referirse a estas cuatro partes del estómago como menudo. Estas incluyen: pancita, panal, libro y cuajo. También se suele añadir la tripa y las patas a los platillos que llevan este ingrediente.

¿Es saludable comer carne de menudo?

Según Healthline, esta parte del animal suele utilizarse en productos como embutidos o incluso en alimentos para mascotas. No obstante, en países como México, se consume principalmente en forma de caldo. Este tipo de carne es una excelente fuente de proteínas y nutrientes esenciales como:

Vitamina B12

Selenio

Zinc

Calcio

Hierro

Gracias a su contenido, incluir al menudo en la dieta puede traer varios beneficios al organismo, entre ellos:

Apoya el crecimiento muscular

Ayuda a controlar el peso corporal

Contribuye a la producción de glóbulos rojos y previene la anemia

Favorece el desarrollo y fortalecimiento de los huesos

Disminuye el riesgo de deterioro cognitivo asociado con la edad

Acelera el proceso de cicatrización

Refuerza la respuesta del sistema inmune

Aporta proteínas de alta calidad

Además, Healthline destaca que esta carne también contiene minerales como:

Calcio

Fósforo

Magnesio

Hierro

Por lo general, el menudo se vende precocido, pero requiere cocerse durante dos o tres horas adicionales antes de ser consumido. Suele prepararse con hierbas aromáticas o especias como la hierbabuena o mejorana (añadida al caldo) para mejorar su sabor y contrarrestar su aroma natural, el cual no siempre resulta agradable para todos.

OF