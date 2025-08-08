El día de hoy, elementos de Protección Civil Manzanillo atendieron un reporte sobre la presencia de una serpiente en el área de trabajo de una empresa contratista que realizaba labores en las instalaciones de Bodega Aurrerá, en el Barrio 1.

Personal operativo de la Dirección de Protección Civil y Bomberos Manzanillo acudió al lugar y con maniobras de seguridad, capturó al espécimen para lograr liberarlo en una zona segura, alejada del entorno urbano para seguridad de la serpiente y de los ciudadanos del municipio.

Protección Civil señaló el modo de comportarse en caso del avistamiento de fauna silvestre:

Mantén la calma y aléjate del animal sin provocarlo.

No intentes capturarlo ni lastimarlo.

Llama de inmediato a los servicios de emergencia o a Protección Civil .

. Evita dejar objetos, escombros o basura que puedan servir de refugio para estos animales.

Si trabajas en áreas cercanas a terrenos baldíos o zonas verdes, revisa antes de comenzar labores.

Así mismo, la dependencia recordó sus números de emergencia:

Emergencias : 314 3367300 - 3146884988

: 314 3367300 - 3146884988 WhatsApp : 3142026083

: 3142026083 Inspección: 3141130055

