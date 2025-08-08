El día de hoy, elementos de Protección Civil Manzanillo atendieron un reporte sobre la presencia de una serpiente en el área de trabajo de una empresa contratista que realizaba labores en las instalaciones de Bodega Aurrerá, en el Barrio 1.Personal operativo de la Dirección de Protección Civil y Bomberos Manzanillo acudió al lugar y con maniobras de seguridad, capturó al espécimen para lograr liberarlo en una zona segura, alejada del entorno urbano para seguridad de la serpiente y de los ciudadanos del municipio.Protección Civil señaló el modo de comportarse en caso del avistamiento de fauna silvestre:Así mismo, la dependencia recordó sus números de emergencia:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB