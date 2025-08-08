La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó el día de ayer, 7 de agosto, que la alcaldía de Iztacalco —localizada en la Ciudad de México— tendría corte en su servicio de agua potable. Minutos más tarde, la dependencia gubernamental puntualizó que la falta del líquido solo tendría afectación en tres colonias de la alcaldía.

¿Cuáles son las colonias afectadas?

La Secretaría de Gestión Integral del Agua refirió que: “El Pozo Tlacotal Iztacalco suspendió sus operaciones para realizar trabajos en el sistema de bombeo. Se prevé una interrupción temporal en el suministro de agua potable en las colonias Gabriel Ramos Millán, Gabriel Ramos Millán Cuchilla y Gabriel Ramos Millán Bramadero. El servicio se normalizará al finalizar las maniobras requeridas el día 12 de agosto”.

Por otra parte y para tratar de contrarrestar la afectación a los colonos, la Segiagua expresó que brindaría suministro de agua potable a través de tandeo.

Quizá resulte de poca sorpresa que en muchas colonias y alcaldías de la Ciudad de México la falta de agua resulte en un problema habitual. Tal es el caso de Iztapalapa, donde a menudo, el agua no cubre las áreas de mayor latitud debido a la falta de presión.

