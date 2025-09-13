Adán Augusto López asegura que no habrá encubrimientos en el caso Bermúdez

El senador Adán Augusto López Hernández aseguró que no habrá encubrimientos en el caso de la reciente detención de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco. Recordó que fue él mismo quien pidió una investigación a fondo y reiteró su disposición para comparecer ante las autoridades si así se le solicita.

“El gobierno de la Cuarta Transformación está cumpliendo con su deber: aplicar la justicia sin distinciones y no encubrir absolutamente a nadie. Esa es la diferencia con el pasado”, afirmó el legislador morenista.

López Hernández aprovechó para responder a la oposición y cuestionar la congruencia del panista Ricardo Anaya, hoy coordinador de la bancada del PAN en el Senado. Señaló que quienes hoy exigen transparencia fueron los mismos que, en su momento, guardaron silencio ante casos como los accidentes en los que murieron el exsecretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño y Ramón Martín Huerta.

Asimismo, recordó que Anaya permaneció varios años fuera del país tras perder la elección presidencial y regresó amparado por el fuero. “Ese es el verdadero rostro de la hipocresía política: el de quien se esconde cuando debe rendir cuentas y aparece sólo cuando está seguro de que lo cubre un fuero”, expresó.

Finalmente, el senador subrayó que la exigencia de justicia corresponde a quienes impulsan la transformación y no a quienes representaron los intereses de la corrupción en el pasado. “Nosotros vamos a seguir firmes: justicia, cero encubrimiento y cero complicidades. Ese es el compromiso con el pueblo de México”, concluyó.

YC