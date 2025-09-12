Profeco: Estos son los precios mínimos para los ingredientes del pozole

En vísperas de las fiestas patrias y dada la popularidad de los platillos mexicanos durante estas fechas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó los precios máximos y mínimos de los insumos necesarios para preparar pozole, una de las comidas más consumidas en esta temporada.

Dicho análisis se basó en el monitoreo de precios en varios estados de la República del 1 de septiembre al 5 del mismo mes, por lo que las cifras pueden variar dependiendo de la fecha de compra.

Aunque existen muchas recetas y formas de prepararlo, para este sondeo se seleccionaron cinco de los ingredientes básicos y más utilizados para preparar pozole.

Cebolla blanca

El precio promedio por kilo de esta verdura es de $25.68 pesos mexicanos , aunque se logró identificar el precio mínimo en la Central de Abasto de la Ciudad de México (CDMX) a $9.00, mientras que el máximo se reportó en el mercado Nicolás Bravo, en La Paz, Baja California Sur, a $35.00 el kilo.

Rábano

Amado por muchos y odiado por otros, no importa cuál sea el caso, el rábano es una hortaliza clave en la mesa cuando de pozole se habla. Su precio promedio por manojo es de $17.95 , mientras que por bolsa es de $20.55.

No obstante, el precio mínimo por manojo se registró en mercados de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a tan solo $7 pesos mexicanos, mientras que el máximo fue de $35 en sitios como Tabasco, y centrales de Guadalajara y Aguascalientes.

Lechuga romana

También conocida como lechuga orejona o larga, se vendió en promedio a $26.71 por pieza . El precio más bajo registrado fue de $15 pesos en la Central de Abasto de la CDMX, mientras que el más alto alcanzó los $39.90 pesos en Tijuana.

Limón agrio sin semilla

Su precio promedio es de $33.76 , pero el más barato fue de $9.99 pesos en la Central de Abasto de Mérida, Yucatán, y el más caro en $56.90 en Culiacán, Sinaloa.

Si te interesa consultar el precio de otros productos, Profeco tiene a disposición el sitio Quién es Quién en los Precios, en el cual puedes verificar el costo de diferentes insumos por estado y región.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP