Viernes, 12 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Profeco: Estos son los precios mínimos para los ingredientes del pozole

El pozole es uno de los platillos típicos más populares de México, hecho a base de granos de maíz, consumido en celebraciones como las fiestas patrias

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer los precios máximos y mínimos de los ingredientes necesarios para preparar pozole. Canva/ESPECIAL

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer los precios máximos y mínimos de los ingredientes necesarios para preparar pozole. Canva/ESPECIAL

En vísperas de las fiestas patrias y dada la popularidad de los platillos mexicanos durante estas fechas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó los precios máximos y mínimos de los insumos necesarios para preparar pozole, una de las comidas más consumidas en esta temporada.

Te puede interesar: Liverpool: Estos son los relojes con 50% de descuento previo a la Venta Nocturna

Dicho análisis se basó en el monitoreo de precios en varios estados de la República del 1 de septiembre al 5 del mismo mes, por lo que las cifras pueden variar dependiendo de la fecha de compra.

Aunque existen muchas recetas y formas de prepararlo, para este sondeo se seleccionaron cinco de los ingredientes básicos y más utilizados para preparar pozole.

  • Cebolla blanca

El precio promedio por kilo de esta verdura es de $25.68 pesos mexicanos, aunque se logró identificar el precio mínimo en la Central de Abasto de la Ciudad de México (CDMX) a $9.00, mientras que el máximo se reportó en el mercado Nicolás Bravo, en La Paz, Baja California Sur, a $35.00 el kilo.

  • Rábano

Amado por muchos y odiado por otros, no importa cuál sea el caso, el rábano es una hortaliza clave en la mesa cuando de pozole se habla. Su precio promedio por manojo es de $17.95, mientras que por bolsa es de $20.55.

No obstante, el precio mínimo por manojo se registró en mercados de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a tan solo $7 pesos mexicanos, mientras que el máximo fue de $35 en sitios como Tabasco, y centrales de Guadalajara y Aguascalientes.

  • Lechuga romana

También conocida como lechuga orejona o larga, se vendió en promedio a $26.71 por pieza. El precio más bajo registrado fue de $15 pesos en la Central de Abasto de la CDMX, mientras que el más alto alcanzó los $39.90 pesos en Tijuana.

  • Limón agrio sin semilla

Su precio promedio es de $33.76, pero el más barato fue de $9.99 pesos en la Central de Abasto de Mérida, Yucatán, y el más caro en $56.90 en Culiacán, Sinaloa.

También puedes leer: Beca Rita Cetina: ¿Cómo actualizar tus datos de contacto para mantener el apoyo económico?

Si te interesa consultar el precio de otros productos, Profeco tiene a disposición el sitio Quién es Quién en los Precios, en el cual puedes verificar el costo de diferentes insumos por estado y región.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *
XP

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones