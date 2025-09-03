Este miércoles 3 de septiembre durante la conferencia "Mañanera del Pueblo" la titular de la Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores, presentó el Café Bienestar.El lanzamiento oficial del Café Bienestar se da luego de una inversión social de 59.4 millones de pesos. Se acopia a personas pequeñas productoras de café preferentemente integrantes de algún pueblo indígena y dando prioridad a localidades con rezago social en los estados de Oaxaca, Puebla, Veracruz y Guerrero. Entre los pueblos indígenas beneficiados se encuentran los mixes, mixtecos, nahuas, otomíes, popolucas, tlapanecos y totonacos. Sin embargo, la mayor parte del café viene de La Montaña de Guerrero.Se pusieron a disposición 14 centros de acopios y ocho puntos móviles en el que se involucraron 72 municipios y 465 localidades.Como beneficios del consumo del café se presentaron los siguientes:El Café Bienestar se venderá en tres tipos de productos distintos; todos ellos de café 100% soluble. Los tamaños serán los siguientes:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB