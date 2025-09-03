Este miércoles 3 de septiembre durante la conferencia "Mañanera del Pueblo" la titular de la Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores, presentó el Café Bienestar.

El lanzamiento oficial del Café Bienestar se da luego de una inversión social de 59.4 millones de pesos. Se acopia a personas pequeñas productoras de café preferentemente integrantes de algún pueblo indígena y dando prioridad a localidades con rezago social en los estados de Oaxaca, Puebla, Veracruz y Guerrero. Entre los pueblos indígenas beneficiados se encuentran los mixes, mixtecos, nahuas, otomíes, popolucas, tlapanecos y totonacos. Sin embargo, la mayor parte del café viene de La Montaña de Guerrero.

Se pusieron a disposición 14 centros de acopios y ocho puntos móviles en el que se involucraron 72 municipios y 465 localidades.

Como beneficios del consumo del café se presentaron los siguientes:

Mejora la concentración y el estado de alerta, favoreciendo la memoria y el rendimiento mental

Disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares gracias a sus antioxidantes que protegen el corazón

Contribuye al control del peso y metabolismo al aumentar el gasto energético y la oxidación de grasas

La cafeína estimula el sistema nervioso, lo que puede disminuir la fatiga y mejorar el rendimiento físico

¿Qué propiedades tiene el Café Bienestar?

Es producido 100% por manos mexicanas

No tiene aditivos, ni edulcorantes, ni saborizantes

Es 100% de café de distintas variedades entre las que predominan el pergamino y el arábiga

¿Cuánto costará el Café Bienestar?

El Café Bienestar se venderá en tres tipos de productos distintos; todos ellos de café 100% soluble. Los tamaños serán los siguientes:

50 gramos a $35 pesos

205 gramos a $110 pesos

90 gramos a $65 pesos

