Beca Rita Cetina: ¿Qué hacer si mi hijo no aparece como beneficiario de la beca?

La Beca Universal de Educación Básica "Rita Cetina" otorga un monto de mil 900 pesos de manera bimestral a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Este apoyo está dirigido a las familias con estudiantes inscritos en escuelas públicas de secundaria y tiene el objetivo de reconocer el derecho a la educación y fortalecer la economía familiar para garantizar que todos los estudiantes puedan concluir sus estudios de manera satisfactoria, disminuyendo la deserción escolar.

La forma más rápida de saber si se obtuvo la beca es ingresar al Buscador de Estatus de las Becas Benito Juárez en el sitio oficial del gobierno de México.

Ahí solo se debe escribir la CURP en el apartado correspondiente y el sistema arrojará si el registro fue exitoso, si está en proceso de validación o si no se alcanzó el beneficio.

El portal es accesible desde cualquier dispositivo con internet y está disponible las 24 horas, lo que permite a las estudiantes realizar la consulta sin limitaciones de horario.

¿Qué hacer si no aparece mi hijo como beneficiaria de la beca?

En caso de que el sistema no muestre el estatus esperado, la recomendación es verificar que la CURP se haya escrito correctamente y consultar nuevamente en el portal.

Si persiste el problema, la CNBBBJ sugiere acercarse al área de becas de la institución educativa correspondiente o comunicarse con los canales oficiales de atención.

Es importante recordar que el hecho de no aparecer en la primera revisión no significa necesariamente una negativa definitiva, ya que los registros pueden seguir en proceso de validación.

