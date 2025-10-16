Jueves, 16 de Octubre 2025

Suben costos de trámites en las recaudadoras

Los cambios buscan garantizar un mejor aprovechamiento de los bienes del dominio público y aumentar la recaudación federal en 157 mil 82 millones de pesos

Por: Agencias

Con esta ley se incrementará el precio de algunos trámites en las recaudadoras. EL INFORMADOR

La Cámara de Diputados aprobó en lo general las reformas a la Ley Federal de Derechos, con las cuales se incrementarán, a partir de 2026, diversas cuotas y tarifas por servicios públicos. El dictamen fue avalado con 355 votos a favor y 132 en contra.

Según el proyecto, los cambios buscan garantizar un mejor aprovechamiento de los bienes del dominio público y aumentar la recaudación federal en 157 mil 82 millones de pesos.

Entre los ajustes más relevantes se encuentra un incremento de hasta 100% en las cuotas migratorias para visitantes sin permiso de trabajo, residentes temporales y permanentes. No obstante, se aplicará un descuento del 50% por razones humanitarias, como reunificación familiar o invitaciones culturales.

También se elevarán los precios de entrada a museos, sitios y zonas arqueológicas administrados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con el objetivo de fortalecer la difusión del patrimonio cultural.

Las modificaciones contemplan aumentos en los cobros por servicios sanitarios, aeronáuticos, fitosanitarios y zoosanitarios, así como nuevos derechos por autorizaciones a embarcaciones y vuelos no regulares, y permisos de sanidad para menores que viajen al extranjero. Estarán exentas las aeronaves destinadas a protección civil o ambulancias aéreas.

Además, se incrementarán las tarifas por el uso del espectro radioeléctrico, con el argumento de que los recursos permitirán ampliar la cobertura de telecomunicaciones y radiodifusión en comunidades sin acceso.

Finalmente, se actualizan los cobros por inspección y vigilancia financiera que realiza la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, aplicables a bancos, fondos de inversión, casas de bolsa y otras instituciones financieras.

