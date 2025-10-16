El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, dio a conocer las afectaciones que acontecerán en algunas regiones del país este jueves 17 de octubre.

El ingreso de humedad del océano Pacífico favorecido por una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca, generarán lluvias puntuales intensas en Chiapas y Oaxaca, así como lluvias muy fuertes en Guerrero , además de oleaje elevado en costas de dichos estados.

El frente frío núm. 7 se extenderá sobre la región fronteriza del noroeste y norte de México , en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la corriente en chorro subtropical, ocasionarán descenso de temperatura y rachas fuertes de viento en dichas regiones; así como lluvias fuertes en Chihuahua y Coahuila .

Una circulación ciclónica en altura en el noreste mexicano, provocará lluvias e intervalos de chubascos en la mencionada región. Se prevé que, al finalizar el día, dicha circulación ciclónica se desplace hacia el sur de Estados Unidos y deje de afectar a México.

No te pierdas: Calor y posibles lluvias dispersas para Guadalajara hoy

Canales de baja presión sobre el interior del país, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe e inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en el occidente, centro, oriente de la República Mexicana, y la península de Yucatán.

Jueves 16 de octubre :

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (regiones Sierra y Soconusco) y Oaxaca (regiones Sierra Sur, Costa e Istmo). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit (costa), Jalisco (costa), Guerrero (este y sureste), Yucatán (noreste) y Quintana Roo (norte). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (sur y noreste), Coahuila (noroeste), Durango (occidente), Sinaloa (sur), Colima (costa), Michoacán (costa), Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco (oeste) y Campeche (sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León (centro y sur), Tamaulipas (sur), Estado de México (suroeste), Morelos (norte) y Puebla (este). Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Tlaxcala.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA