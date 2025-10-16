Policías capitalinos detuvieron a Donovan “N”, segundo presunto implicado en el asesinato del abogado David Cohen Sacal, ocurrido el pasado lunes 13 de octubre en Ciudad Judicial, en la Ciudad de México.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la captura fue resultado de trabajos de investigación, inteligencia y seguimiento por parte de monitoristas del Centro de Comando y Control (C2), quienes rastrearon los movimientos del sospechoso hasta ubicarlo en la autopista México-Puebla, a la altura de la colonia Emiliano Zapata, en Iztapalapa.

Durante su detención, Donovan “N”, de 20 años, fue encontrado en posesión de 11 bolsas de marihuana, cuatro dosis de crystal, un arma de fuego, 17 cartuchos útiles de diferentes calibres, cuatro teléfonos celulares y varias prendas de ropa, precisó la dependencia.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó en su cuenta de X que el detenido ya fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y aseguró que en este caso “no habrá impunidad”.

Las autoridades capitalinas indicaron que la ubicación del presunto agresor fue posible gracias a la revisión de grabaciones de cámaras de seguridad del C2 Centro, así como de negocios y viviendas cercanas al lugar del ataque. Según los reportes, el día del crimen Donovan habría escapado hacia el oriente de la capital tras disparar contra el abogado.

Esta es la segunda detención relacionada con el homicidio. El primer implicado, identificado como Héctor “N”, de 18 años, fue arrestado momentos después del ataque por un agente de la Policía de Investigación.

El abogado David Cohen Sacal fue trasladado de emergencia a un hospital particular, donde horas más tarde se confirmó su fallecimiento a causa de las heridas de bala.

