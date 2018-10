Poca gente participará en consulta del NAICM: Luis Carlos Ugalde

El ex presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, planteó que la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) no tiene las características de ser auténtica, universal, legal, transparente, pero será un mecanismo para que participe la ciudadanía.

"Va a haber una consulta que en realidad no lo es, la del NAIM tiene que ser con características que la hagan auténtica, universal, legal, transparente, cosa que en este momento no ocurre con ésta, pero es una manera de participar"

En la sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Ugalde expuso la importancia de que los ciudadanos intervengan en la vida cívica y política, en sus diferentes modalidades: elecciones constitucionales, candidaturas independientes, promoción de iniciativas ciudadanas, consultas constitucionales, vigilancia a los gobernantes e incluso marchas, protestas o firma de peticiones.

Ahora "va a haber una consulta que en realidad no lo es, la del NAIM (") tiene que ser con características que la hagan auténtica, universal, legal, transparente, cosa que en este momento no ocurre con ésta, pero es una manera de participar", indicó. Pero "va a participar muy poca gente", anticipó en su exposición "Ciudadanía, política y democracia en México" en el marco de la Feria Internacional del Libro del TEPJF.

Luis Carlos Ugalde recordó que siendo jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador organizó varias modalidades de consultas, pero por lo regular los ciudadanos tienen poca participación.

Recordó que realizó dos consultas sobre su permanencia o no en el cargo y en la primera participó sólo 10 % de la Lista Nominal de Electores; en la segunda 8%.

También realizó una consulta sobre el Segundo Piso de Periférico y participaron 6 % de los ciudadanos en Lista Nominal; en el sondeo sobre horario de verano participaron 5 % y sobre el aumento o no del precio de boleto del metro sólo 1 % de los ciudadanos opinaron.

"Las consultas en general traen poca participación" pues por ejemplo en la Ciudad de México hay consultas sobre presupuesto participativo en el que se someten a opinión proyectos para las colonias "y vota 3 o 4 % de padrón, vota muy poca gente", lo que ocurrirá con la de NAIM, indicó.

Ugalde consideró que en México no hay responsabilidades cívicas, la participación se reduce a votar, cada quien se rasca con sus uñas, es un país fragmentado, con tejido social roto, en el que hay desconfianza mutua.

La muestra es que en los casos de linchamientos pueden ocurrir y nadie dice nada, no hay empatía. "No confiamos en los demás, el tejido social está destruido, seguramente producto de la violencia, corrupción y restaurarlo llevará mucho tiempo", refirió.

Asimismo, advirtió que México no está en ese camino: "un gran riesgo de la retórica del próximo presidente es que puede acentuar la polarización por el hecho de decir que hay nuevos y malos, que él tiene la verdad y los demás son enemigos del pueblo".

"Los políticos de corte popularista generan esa polarización y esto no ayuda a reconstruir la interconexión entre clases sociales, regiones del país, grupos económicos o sociales", dijo.

El académico planteó que el asunto se complica más porque López Obrador ha introducido "esta concepción de que las leyes no son justas porque provienen de las élites y que lo que no es justo no se debe cumplir es un problema".

Explicó que López Obrador representa una esperanza para muchos mexicanos que creen que habrá cambios, pero anticipó que es probable que el presidente electo llegue al cenit de su popularidad el 1 de diciembre y de ahí comience un declive, normal en todos los gobernantes.

"El primer día en el gobierno tienes que decir éste es el mejor día de mi vida y lo peor está por venir. Así le pasa a todos los políticos, seguramente se va a mejorar, ojalá se mejore mucho por buenas razones", expresó.

