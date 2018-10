"Estudio avala viabilidad de aeropuerto en Santa Lucía y AICM": Jiménez Espriú

El próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, presentó un estudio realizado por la compañía europea NavBlue, el cual avala la factibilidad aeronáutica de Santa Lucía y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

NavBlue forma parte de la compañía Airbus, fabricante de aviones y helicópteros en Europa, y está especializada en gestión de operaciones de vuelo y tráfico aéreo.

Jiménez Espriú dijo que el estudio llegó a la conclusión de que se pueden tener hasta 140 operaciones por hora, operando el AICM y Santa Lucía, en contraste con las 60 o 70 operaciones por hora que tiene actualmente el AICM.

"MITRE dijo que no eran viables (Santa Lucía y el AICM) porque podrían cruzarse las trayectorias (de los aviones) y podría haber accidentes; después hubo una modificación en su posición, diciendo que sí era viable, pero no con las frecuencias necesarias para desahogar la situación actual del aeropuerto".

"Este es un estudio para demostrar que se pueden usar los dos aeropuertos, funcionan bien, y no chocan los aviones, no vamos a cometer la barbaridad de hacer una propuesta donde no haya una absoluta seguridad", comentó Jiménez Espriú, en conferencia de prensa.

No obstante, este estudio tendrá que ser complementado con una evaluación de otros elementos como los aspectos económicos, conectividad y los sistemas de control de tráfico aéreo, así como la preparación de los controladores aéreos.

Respecto a la intersección de los aviones que la empresa MITRE había advertido en la zona de San Mateo, Jiménez Espriú aseguró que no hay tal intersección con la propuesta que hace NavBlue.

El estudio tuvo un costo de 159 mil dólares, los cuales se obtuvieron del fondo del gobierno de transición y la selección de la compañía fue por asignación directa.

GC