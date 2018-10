Sector aéreo pide aeropuerto en Texcoco

Controladores aéreos y pilotos consideran que la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en Texcoco tiene mayores ventajas y resolvería el problema de saturación a largo plazo.

El secretario del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta), Alfredo Covarrubias, resalta que, como sector, consideran que la operación en Texcoco brindaría mayor seguridad y mantendría la conectividad entre los vuelos. Además, la edificación y los estudios van más avanzados. “El aeropuerto actual ya no reúne las condiciones operativas de seguridad”. Afirma que, pese a las recomendaciones internacionales y parámetros estrictos para evitar accidentes, el despegue y aterrizaje de aviones en el “Benito Juárez” no se realiza en espacios libres de obstáculos. “Por ejemplo, un avión en la pista 23: si no lograra despegar, caería arriba de casas y zonas habitadas. Por eso deben pensar en la seguridad de los pasajeros y habitantes”.

Sobre la segunda opción, que es un sistema de aeropuertos que incluye reacondicionar la terminal de Toluca y construir dos pistas en la Base Aérea de Santa Lucía, indica que esta última no es eficiente, ya que causa un problema entre las líneas aéreas y no resolvería la saturación del actual aeropuerto capitalino. “El espacio aéreo no crece, al contrario, es el mismo, y tendrá que combinarse para aeropuertos diferentes”.

Por su parte, pilotos coinciden en que la opción de Santa Lucía y Toluca no es rentable. Víctor José Nakakawa, capitán de Aeroméxico, acentúa que, por la altura, hay dificultad para tomar carga en Toluca. “Sirve para aviones chicos”.

Ayer, aerolíneas estadounidenses de la organización Airlines for America, pidieron en una carta a Andrés Manuel López Obrador, continuar con Texcoco. “Es fundamental para garantizar el crecimiento continuo del turismo”, advirtió Nicholas E. Calio, CEO de la organización. Las líneas se suman a la Cámara Nacional de Aerotransportes, Air France y Air Canadá para respaldar ese proyecto.

Mientras tanto, mañana inicia la consulta pública para definir la nueva sede.

El aeropuerto Benito Juárez ha sido rebasado en capacidad y diseño. SUN

Detectan mejores condiciones técnicas en aeropuerto de Texcoco

Alfredo Covarrubias, secretario del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta), afirma que el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en Texcoco ofrece mejores condiciones técnicas para la operación diaria.

Recuerda que el “Benito Juárez” se construyó en una época donde los aviones tenían características distintas, pero las aeronaves actuales tienen motores de jet, por lo que requieren de más distancia para operar.

Explica que están rodeados de montañas y edificaciones, lo que restringe la operación en el aire y hace posible una sola entrada para el aterrizaje. “En el nuevo aeropuerto el espacio es de 360 grados y está libre de obstáculos. Por otra parte, al combinar los dos aeropuertos (en Santa Lucía y “Benito Juárez”), la operación de uno restringe al otro… no operarían al 100%”. Además, remarca que la capacidad de “aire” y “tierra” ya quedó rebasada.

La distancia entre el actual aeropuerto y la Base Aérea de Santa Lucía es de 33.5 kilómetros. Alfredo Covarrubias subraya que los aviones recorren esa distancia en uno o dos minutos. “Sería realizar operaciones simultáneas complejas, sobre todo en la operación diaria. Habría muchas restricciones”.

Apunta que el sistema de aeropuertos también podría significar la pérdida de vuelos internacionales, ya que sería complicado para las rutas provenientes de Europa, que hacen escala en la capital antes de volar a Sudamérica. “Si lo separamos (el actual con Santa Lucía), ya no representa un atractivo, esas líneas preferirán hacer escalas en Houston, Panamá, incluso en Cancún… van a llegar menos aeronaves”.

Por su parte, pilotos expresan su rechazo al sistema de aeropuertos. El director técnico de la Asociación Sindical de Pilotos de México (ASPA), Francisco Gómez Ortigoza, enfatiza que la orografía es el principal obstáculo de Santa Lucía. Además de su clima.

Cuenta que el Centro Internacional de Adiestramiento de Aviación Civil, que fue la escuela de aviación del Gobierno mexicano, pretendió operar el aeropuerto de Santa Lucía, pero llegaron a cerrar por neblina entre 45 y 90 días al año. “Las tormentas son muy fuertes y muy violentas. Tienes condiciones de baja visibilidad en la temporada de frío. Todas las rutas llegan al mismo punto. Se vuelve muy complejo el tema de orografía más clima”.

Reprueban sistema de terminales aéreas

El sistema de aeropuertos en la capital sería una alternativa para atender la demanda aeroportuaria en la región. El proyecto contempla la ampliación de infraestructura en terminales aéreas cercanas a la Ciudad de México: Toluca, Puebla, Querétaro y Cuernavaca. Sin embargo, pilotos consideran que esta opción significaría más problemas para los pasajeros, principalmente en cuestiones de tráfico, vuelos demorados, conexiones perdidas y aeropuertos cerrados por mal clima.

Francisco Gómez Ortigoza, director técnico de la Asociación Sindical de Pilotos de México (ASPA), puntualiza que la orografía de la Ciudad de México es muy particular; es decir, al Sur está la Sierra de las Cruces y los volcanes; en el Norte, la Sierra de Guadalupe, que bloquea la visión. “Viajar en la Ciudad de México es complejo porque nada más hay una forma de entrar, que es entre la Sierra de las Cruces y la de Guadalupe. Y una forma de salir, entre los volcanes y la Sierra de Guadalupe”.

Víctor José Nakakawa, capitán de Aeroméxico, recuerda que la terminal de Toluca está en una ubicación muy elevada, además de que hay neblina muchos días en el año, lo que causa problemas al recoger cargas. Recalca que la situación no sería funcional para las empresas, ya que muchos aviones dejan embalaje, pero a veces no pueden recogerlo.

Por eso ve poco realistas las opciones de Puebla o Cuernavaca. Menciona que el Aeropuerto Internacional de Puebla (PBC) tiene el problema de que cae ceniza volcánica.

“No puedes meterte ahí, es como si tuvieras una piedra pómez, eso lija cualquier superficie. La turbina gira alrededor de 52 mil revoluciones por minuto, entonces los deshaces en cuatro minutos”.

Pilotos opinan que la conectividad en el sistema de aeropuertos es el reto principal. Algunos, por temor a represalias, prefirieron omitir su nombre.

“Tenemos un tractor en la Ciudad de México que mueve a cierta cantidad de aviones en un determinado tiempo. Si tienes una salida en cada uno de los aeropuertos, con el mismo ‘slot’ (tiempo en el que debe despegar un avión) entonces, para que un avión despegue a las 7:00 forzosamente necesitas tres tractores”, expresó uno de los pilotos.

Otro coincide en que el espacio aéreo de Santa Lucía es pequeño y está limitado por la orografía. “Pensar en realizar vuelos simultáneos, entre Santa Lucía, Toluca y el AICM es casi imposible, para eso se tienen que realizar rutas de vuelo especiales y finalmente esto no ayudaría con el problema actual”.

CLAVES

Los costos

El proyecto en Texcoco necesitaría una inversión, en su primera fase, de 285 mil millones de pesos. Mientras que para la propuesta de Santa Lucía calculan 70 mil 341 millones, sin incluir los 100 mil millones por la cancelación del proyecto actual.

Sin embargo, en la sección “Costo-Beneficio” del estudio “Opciones para solucionar la Saturación del Aeropuerto Internacional de La Ciudad de México”, resaltan que aún falta calcular costos adicionales para ambos proyectos.

De acuerdo con el documento, la Academia de Ingeniería estimó que el costo del NAICM podría incrementarse hasta 493 mil millones.

En el caso de la operación en Santa Lucía la cifra alcanzaría los 293 mil 100 millones.

Actualmente, 70% de la inversión en el NAICM los aporta la iniciativa privada, según la SCT.

Los ojos del mundo están puestos en México: OCDE

Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), señaló que los ojos del mundo están puestos en México por el proyecto de gestión del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, por lo que toda decisión que se tome debe considerar los efectos en las inversiones y en el atractivo del país. Está “en juego la capacidad futura y el apetito por el financiamiento de nuevas obras de infraestructura”.

Aunque no quiso pronunciarse en contra del proyecto de Santa Lucía, afirmó que “México no puede fallar (en la decisión de esta obra), pondría en riesgo el atractivo y ejemplo como plataforma de inversiones”.

Durante la presentación del Tercer Informe de avances sobre el desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de México de la OCDE, comentó que no es una facultad de la organización determinar qué será lo mejor, pero cualquiera que sea “la decisión que se tome, tendrá un impacto en los mercados crediticios, en el rating... ojalá que las cosas vayan con los menores sobresaltos posibles y se tengan buenas noticias”.

Por ejemplo, hay dueños de bonos que esperan una decisión sobre el aeropuerto porque, se otorgaron tres bonos por un total siete mil 600 millones de pesos y quieren saber qué pasará, y seguramente estarán tranquilos si se les paga con los intereses que se pactaron en caso de no continuar Texcoco, pero pensarán a futuro si les conviene o no otorgar nuevos bonos.

Consideró que si se continúa con Texcoco, en cualquier momento el próximo Gobierno podría definir concesionar el nuevo aeropuerto; es decir, antes de acabarlo, después de que se termine la obra o incluso ya que esté operando.

Agregó que en un país de 130 millones de mexicanos, habría que considerar la representatividad de la consulta si es que participan 200 mil personas, menos o más. Y añadió que se tiene que ver qué tanto afecta o pesa el resultado de la consulta en las decisiones que tome el Gobierno nuevo, porque la consulta no es vinculante.

El aeropuerto de Texcoco cuenta con el financiamiento de 69% del proyecto y un avance de la obra de 20 por ciento. EFE/J. Méndez

Descartan crisis o devaluación

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó que la posible cancelación de la construcción de Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco provoque problemas financieros o una devaluación en el país.

Mediante un video en redes sociales, dijo que “no va a suceder nada. Para meter miedo se habla de que pueden haber desequilibrios macroeconómicos, problemas en la Bolsa de Valores, devaluación. ¿Por qué (no pasará nada)? Porque nos vamos a entender con las empresas contratistas”.

El político, de 64 años, convocó a la población a participar en la consulta ciudadana, que se celebrará este fin de semana, para continuar o no con la construcción de la terminal aérea.

Acentuó que “no son muchas las empresas que están trabajando en el lago de Texcoco, son cinco grandes empresas. Voy a hablar con los empresarios para garantizarles que van a seguir bien de sus contratos”.

Más tarde, durante su participación en la Cumbre de Negocios en Guadalajara, acentuó que, al arrancar su Gobierno el 1 de diciembre, implementará un plan de emergencia para disminuir la carga del actual Aeropuerto Internacional de Ciudad de México.

“Cualquiera que sea la decisión (de la consulta) vamos a tener que intervenir pronto, porque en caso de que se continúe con Texcoco se terminaría la construcción en 2024… y si se construyen las dos pistas en Santa Lucía, cuando menos son tres años”.

Añadió que “el actual aeropuerto ya no aguanta más y seguirá creciendo en número de usuarios y tenemos que implementar un plan emergente”.

Este plan estaría enfocado a desviar, en pocos meses, algunos vuelos al aeropuerto de Toluca, en el Estado de México, con capacidad para recibir hasta ocho millones de pasajeros.

No descartó la posibilidad de que se puedan utilizar las terminales áreas de Entidades colindantes como Puebla, Morelos y Querétaro para atender la saturación del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Por su parte, Javier Jiménez Espriú, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), rechazó que la consulta ciudadana para definir la sede del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) sea un ejercicio simulado.

En entrevista en el marco de una reunión privada con la bancada de Morena en el Senado de la República, fue cuestionado sobre los alcances de la consulta ciudadana convocada por López Obrador. Defendió la legalidad de este ejercicio “democrático”, programado del 25 al 28 de octubre. Apuntó: “Sí es consulta, yo nunca he dicho que no es consulta”, y rechazó que este ejercicio sea una simulación ante una decisión que ya está tomada. “No va ser simulada, no aceptamos eso”.

A pregunta expresa si existe “línea” del Gobierno de transición para incidir entre los ciudadanos por alguna de las sedes propuestas, como son Santa Lucía o Texcoco, acotó: “Sin ninguna línea”.

Descartó que exista nerviosismo en los mercados financieros por la consulta o que se vayan a perder inversiones en el país. “No es el caso”.

Jiménez Espriú, en la reunión privada de ayer, expuso a los senadores de Morena los alcances de la consulta ciudadana, para lo cual serán instaladas mil 073 mesas de votación en 538 municipios en las 32 Entidades.

Dijo que las mesas de votación estarán abiertas de 8:00 a 18:00 horas y, para participar, los mexicanos interesados sólo deberán presentar su credencial de elector, la cual será recibida y registrada por voluntarios en las mesas, quienes tendrán la encomienda de garantizar la no duplicidad en la emisión del sufragio.

COMPARATIVO

Las afectaciones por cancelar Texcoco

Prevén impacto negativo en el mercado financiero.

Podría afectarse el presupuesto federal de 2019, al negociar con acreedores y contratistas.

Se complicaría la logística para el trabajo de las aerolíneas y se agregarían otros costos.

Cancelar la construcción del aeropuerto en Texcoco podría ocasionar pérdidas económicas para el país.

Ya se cuenta con el financiamiento de 69% del proyecto y un avance de la obra de 20 por ciento.

Puntos a favor

Estaría en un mejor clima, orientación y tamaño.

Se convertiría en un centro de conexión internacional.

Propiciaría una mayor confianza para inversionistas y generaría hasta 450 mil empleos en su máxima etapa, de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Se tendría una mayor capacidad de pasajeros: alrededor de 125 millones.

Se encuentra en un terreno de cinco mil hectáreas.

Puntos a favor de Santa Lucía

Los trabajos de ampliación tendrían un menor costo y mantenimiento. El propio Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, mencionó que se generaría un ahorro de 100 mil millones de pesos.

Tendría un bajo impacto ambiental y mejores condiciones para operar.

Su operación empezaría en un tiempo más corto.

Se cuenta con el visto bueno de la Organización de Aviación Civil.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México continuaría en operación y se ampliaría la terminal de Toluca.

Las dos opciones Opción AICM + Toluca + Santa Lucía Aeropuerto en Texcoco Propuesta Disminuir la carga del Aeropuerto “Benito Juárez” de la Ciudad de México utilizando como opción el aeropuerto de Toluca y la Base Militar de Santa Lucía. Continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco. Principal ventaja El aprovechamiento de las instalaciones actuales buscando un menor costo en la inversión. Pero no se tienen los costos reales de este proyecto, pues el aeropuerto de Santa Lucía no se ha investigado como una opción real. Todas las operaciones se concentrarían en un solo emplazamiento. Al hacerse esa obra dejarán de operar el AICM y la Base Militar de Santa Lucía. Principales desventajas Es una solución a corto plazo. De acuerdo con un estudio de la OACI realizado en 2013, aún utilizando varios aeropuertos, el sistema se vería superado para 2039. No existen terrenos que permitan ampliar el AICM y el de Toluca. Para hacerlo se deberían expropiar terrenos. La orografía de la Ciudad de México complica que se puedan realizar operaciones aéreas simultáneas por la cercanía de los aeropuertos. Existen riesgos de impacto ambiental por la ubicación. Los elevados costos de construcción de la obra. Aunque inicialmente se había proyectado que la primera fase se concluyera en 2022, podría ser hasta 2024.

Resultados de consulta los sabrán antes los empresarios: AMLO

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, anticipó que antes de dar a conocer los resultados de la encuesta sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) será presentada a los empresarios vinculados con este proyecto.

“En esta semana voy a buscar a los empresarios de la construcción y les pediré que nos ayuden para que se le dé tranquilidad a la gente y el ciudadano vote libremente… y también no tenerle miedo a la decisión de los ciudadanos, ya irnos acostumbrando a eso, no quedarnos sólo en la democracia representativa, hay que ir hacia la democracia”.

Durante la Cumbre de Negocios, expresó: “esta semana, antes del resultado de la consulta, voy a hablar con ellos (los empresarios) para darles completa garantía de que no se van a cancelar sus contratos y de que el trabajo que están haciendo lo van a seguir realizando. Ya sea en el Lago de Texcoco o Santa Lucía, es lo mismo, no habrá ningún problema. Lo segundo es que hay bonos que se emitieron, esos bonos tienen la garantía del impuesto que se le cobra al usuario del aeropuerto, el famoso TUA; además, el Gobierno va a respaldar a los inversionistas o poseedores de esos bonos”.

Y destacó: “cualquiera que sea la decisión, vamos a tener que intervenir pronto, que en el caso que se continúe en Texcoco se terminaría el nuevo aeropuerto hasta 2024… y si se construyen las dos pistas en Santa Lucía, cuando menos son dos años, tres, y ya el actual aeropuerto no aguanta más”.

El director de Jaguar Ingenieros Constructores, que edifica la torre de control del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), Moisés Zecua Muñoz, dijo que la consulta sobre el futuro de esta obra genera incertidumbre, aunque confían que el resultado sea positivo para el proyecto de Texcoco.

La compañía lleva a cabo esta obra junto con Construcciones Aldesem y Aldesa Construcciones, cuyo monto de contrato es cercano a los mil 500 millones de pesos, de los cuales, ya se han ejercido 35 por ciento.

Ante los cuestionamientos de empresarios y el sector aéreo, Andrés Manuel López Obrador descartó que la posible cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco provoque problemas financieros o una devaluación en el país. EL INFORMADOR/A. Camacho

GUÍA

¿Cómo votar?

La consulta ciudadana sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) se llevará a cabo del 25 al 28 de octubre en toda la República Mexicana.

En el Estado habrá 44 casillas de votación, de un total de mil 073 mesas que se instalarán en los Estados, con un horario de 08:00 a 18:00 horas.

Las casillas de Jalisco se ubican principalmente en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá, El Salto, Puerto Vallarta y Zapotlán El Grande.

En la Zona Metropolitana habrá urnas en Plaza Liberación, Paseo Chapultepec, Plaza de las Américas, mercado Constitución y en colonias como Las Juntas, San Martín de las Flores, Miravalle y Núcleo Los Belenes.

Es requisito que los ciudadanos lleven su credencial del Instituto Nacional Electoral (INE).

Las casillas estarán encabezadas por ciudadanos voluntarios que registrarán los votos y cuidarán que no haya irregularidades.

Infórmese

En el sitio mexicodecide.com.mx se puede encontrar la lista de todas las casillas que estarán instaladas en cada ciudad.

Para tomar la mejor decisión, en esa misma página se podrá obtener más información interactiva de las dos versiones del proyecto de construcción.

La pregunta



Dada la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México, ¿cuál opción plantea que sea mejor para el país?



1. Reacondicionar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía.



2. Continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

