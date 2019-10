Plan de Infraestructura reactivará industria de construcción: López Obrador

Ante la caía de la producción y el empleo generado por las empresas constructoras que operan en el país, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se está trabajando en el Plan de Infraestructura que reactivará la industria de la construcción, pero que esto lleva tiempo a que se concrete, puesto que hay un cambio en la política que se hacía en este tema respecto a otras pasadas administraciones.

"Se está trabajando en el Plan de Infraestructura, esto lleva tiempo, ya estamos iniciando obras que generan muchos empleos. Les pongo tres casos: primero todo lo que se está haciendo en caminos y en obras de reconstrucción por los daños causados de sismo".

"Ya se destrabó esta acción, ya se están entregando los fondos, ya me entregaron los primeros comprobantes de recursos que fueron otorgados a sociedades de padres de familia, ya comenzaron a cobrar y estamos hablando solo en 103 mil escuelas, 103 mil frentes de trabajo, al final serán 170 mil centros de trabajo".

Transformar no es asunto de un solo hombre. Conferencia matutina. https://t.co/t1fnuREYKS — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 24, 2019

Indicó que ya también se autorizó la construcción de camiones de concreto pesado y que con eso se reactivará la industria de la construcción, y señaló que como segundo apartado, ya iniciaron la construcción de la refinería, de Dos Bocas.

"Si van a Dos Boca, Paraíso, Tabasco verán movimiento de muchos camiones de volteo, se está trabajando en el relleno del área y ya está reactivada la economía por la construcción no solo en Paraíso, sino en todo Tabasco, Campeche, porque se está reactivando la producción petrolera".

Y como tercer punto, el Mandatario recordó que ya se resolvieron los amparos del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía y "eso es obra pública; estamos explorando que se termine el estudio de ingeniería básica para licitar el Tren Maya, que significará miles de empleos y también está en proceso el plan para llevar a cabo construcción de autopistas con la iniciativa privada".

"Es un plan de infraestructura que están apoyando grupos empresariales, como Grupo Carso"

"Ahí vamos, todo eso lleva tiempo, el ejemplo más claro de cómo no es fácil que camine 'el elefante' es el aeropuerto, ¿cuánto tiempo tuvimos que esperar por lo de los amparos? Pero ya se está echando a andar el tema a de la construcción, porque es muy importante, porque se reactiva la economía, y estamos seguros que se va a desenvolver la industria".

Indicó que no se trata de crecer por crecer, "cerrar los ojos y decir, no le hace que roben, pero inviertan que haya crecimiento, no le hace que destruyan el medio ambiente, de que usen transgénicos, que roben, que destruyan la naturaleza".

Señaló que antes las cosas se hacían de esa manera, pero ahora no es así y eso lleva tiempo, "pero quieren ver (los inversionistas) si no es "finta", como se dice coloquialmente, si se cambia de parecer si con presiones nos hacen retroceder, pero como si es en serio y no vamos a retroceder, pues se va ir entendiendo que son otras reglas para hacer negocios con utilidades razonables y tenemos que cuidar el patrimonio de todos los mexicanos".

"Lleva tiempo, hay que tener paciencia y poco a poco vamos a ir avanzando", agregó.

