CURP biométrica: ¿Dónde están los módulos para el trámite en Edomex?

Como es bien sabido, el Gobierno de México ha comenzado a incorporar en meses recientes el uso de la CURP Biométrica, la nueva forma de la habitual Clave Única de Registro de Población (CURP). Los interesados en tramitarla deberán hacerlo en distintos puntos del Estado de México (Edomex), bien de forma presencial o, en su modalidad digital, a través de la plataforma Llave MX. Aquí te decimos dónde se encuentran esos módulos.

De acuerdo con el gobierno, la CURP Biométrica tiene por fin implementar formatos de identificación mucho más precisos y seguros, además de mejorar los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas. Esta conservará su estructura alfanumérica de 18 caracteres, además de incluir fotografía, huellas dactilares y del iris, firma electrónica y código QR.

Puntos habilitados en el Edomex para solicitar la CURP Biométrica

VMZN | Valle de México Zona Nororiente

Av. Hidalgo 100, Unidad Habitacional la Romana, 54030, Tlalnepantla de Baz, Centro de Servicio Administrativos “Vicente Guerrero” Puerta “C”.

VMZO | Valle de México Zona Oriente

Manuel González No. 205 Centro, Texcoco.

VTZCN | Valle de Toluca Zona Centro Norte

Av. Cristóbal Colon 800, esquina con Eduardo Hernández Cházaro, Col. Ocho Cedros 50170, Toluca de Lerdo.

VTZS | Valle de Toluca Zona Sur

Calle Independencia s/n, Colonia Centro, Villa Guerrero.

Consideremos que, a partir del decreto del DOF, se estableció que tanto organismos públicos como privados cuenten con 90 días a partir de que inicien los registros de la CURP Biométrica para adaptarla a sus sistemas.

