Jueves, 09 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

CURP biométrica: ¿Dónde están los módulos para el trámite en Edomex?

Aquí te decimos dónde se encuentran los módulos habilitados en Estado de México para el trámite de la CURP Biométrica

Por: El Informador

De acuerdo con las fuentes, hay habilitados 4 módulos para la CURP Biométrica en el Edomex. ESPECIAL

De acuerdo con las fuentes, hay habilitados 4 módulos para la CURP Biométrica en el Edomex. ESPECIAL

Como es bien sabido, el Gobierno de México ha comenzado a incorporar en meses recientes el uso de la CURP Biométrica, la nueva forma de la habitual Clave Única de Registro de Población (CURP). Los interesados en tramitarla deberán hacerlo en distintos puntos del Estado de México (Edomex), bien de forma presencial o, en su modalidad digital, a través de la plataforma Llave MX. Aquí te decimos dónde se encuentran esos módulos. 

De acuerdo con el gobierno, la CURP Biométrica tiene por fin implementar formatos de identificación mucho más precisos y seguros, además de mejorar los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas. Esta conservará su estructura alfanumérica de 18 caracteres, además de incluir fotografía, huellas dactilares y del iris, firma electrónica y código QR. 

Lee: CURP Biométrica: ¿Cuáles son los requisitos para tramitarla en Guadalajara?

Puntos habilitados en el Edomex para solicitar la CURP Biométrica

  • VMZN | Valle de México Zona Nororiente 
    Av. Hidalgo 100, Unidad Habitacional la Romana, 54030, Tlalnepantla de Baz, Centro de Servicio Administrativos “Vicente Guerrero” Puerta “C”.
  • VMZO | Valle de México Zona Oriente 
    Manuel González No. 205 Centro, Texcoco.
  • VTZCN | Valle de Toluca Zona Centro Norte 
    Av. Cristóbal Colon 800, esquina con Eduardo Hernández Cházaro, Col. Ocho Cedros 50170, Toluca de Lerdo.
  • VTZS | Valle de Toluca Zona Sur
    Calle Independencia s/n, Colonia Centro, Villa Guerrero.

Mira: CURP Biométrica: Estos son los trámites y servicios que podrían pedirla

Consideremos que, a partir del decreto del DOF, se estableció que tanto organismos públicos como privados cuenten con 90 días a partir de que inicien los registros de la CURP Biométrica para adaptarla a sus sistemas.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

AO
 

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones