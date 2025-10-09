CURP biométrica: ¿Dónde están los módulos para el trámite en Edomex?

Como es bien sabido, el Gobierno de México ha comenzado a incorporar en meses recientes el uso de la CURP Biométrica, la nueva forma de la habitual Clave Única de Registro de Población (CURP). Los interesados en tramitarla deberán hacerlo en distintos puntos del Estado de México (Edomex), bien de forma presencial o, en su modalidad digital, a través de la plataforma Llave MX. Aquí te decimos dónde se encuentran esos módulos. De acuerdo con el gobierno, la CURP Biométrica tiene por fin implementar formatos de identificación mucho más precisos y seguros, además de mejorar los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas. Esta conservará su estructura alfanumérica de 18 caracteres, además de incluir fotografía, huellas dactilares y del iris, firma electrónica y código QR. Consideremos que, a partir del decreto del DOF, se estableció que tanto organismos públicos como privados cuenten con 90 días a partir de que inicien los registros de la CURP Biométrica para adaptarla a sus sistemas.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO