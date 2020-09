Piden justicia para Karen en TikTok tras hallarla muerta

La voz de Yuliana resonó no solo en redes sociales al clamar ayuda de las autoridades para que la muerte de su amiga Karen no quede impune.

Karen de 27 años de edad fue encontrada atada de pies y manos en un canal de aguas negras en Matamoros, Tamaulipas, luego de que su familia reportara su desaparición el pasado 30 de agosto.

Yuliana asegura por medio de un video que subió a la plataforma TikTok que se ordenó borrar imágenes y noticias relacionadas al caso de su amiga.

"Desde hace varios días, amigos y familiares habíamos posteando sus imágenes por todas las redes sociales tratando de encontrarla. El día de hoy, por un extraño motivo después de ser encontrado su cuerpo, se ha dado la orden de que se borren las imágenes como las notas de su asesinato", comenta Yuliana.

Dice entender el poder que tienen las redes sociales y que necesita que difundan su nombre.

"No te pido nada más que pidas justicia como lo estamos haciendo todos los que la queremos"

Me parte el alma que todos los días en redes sociales y en la TV hay noticias de una mujer más que está desaparecida, que fue golpeada, abusada, asesinada y botada como si fuera un vil objeto cualquiera.

Me pudre la indiferencia de todo un país +#JusticiaParaKaren pic.twitter.com/gpvdyPlpPr — 花見 (@mindlessuname) September 5, 2020

La petición de Yuliana, fue extensiva.

"Señor senador, señor Presidente, señor gobernador, ¿El día que sea una de las tuyas me permites armar un desmadre para que se haga justicia? Porque hoy que es una de las mías, no has hecho nada", concluye Yuliana en su video.

Tras la difusión del video, el tema se a vuelto tendencia en redes sociales como Twitter , donde el hastag #JusticiaParaKaren ha sido utilizado por miles de usuarios para sumarse a la peticion de justicia de este y otros casos de feminicio en el país.

Hace casi dos años mataron a una amiga, Zora Elizabeth y ahora a Karen y nadie hizo nada por ellas ya basta méxico y toda la bola de corruptos que están en él gobierno tapando todo y diciendo que nada ocurre, claro que ocurre y por eso estamos levantando la voz #JusticiaParaKaren pic.twitter.com/3KSKdpqYQ2 — �� (@kytblanka) September 5, 2020

