El polémico creador de contenido regiomontano, Adrián Marcelo, ofreció una disculpa pública dirigida a Mariana Rodríguez por acciones consideradas como violencia política en razón de género.

La situación es en referencia a hechos ocurridos en mayo de 2024, cuando Marcelo publicó un video en su canal de YouTube que tenía por central hablar acerca de las y los candidatos a la presidencia municipal de Monterrey. La esposa de Samuel García era una de las personas que se había postulado al cargo.

“A través de este mensaje quisiera ofrecerle una sincera disculpa a la entonces candidata a la presidencia municipal de Monterrey en el pasado proceso electoral, en virtud de las declaraciones que realicé a través de la difusión de un reportaje que fue difundido el 14 de mayo de 2024. Video en el cual proferí diversas frases en las que empleé estereotipos de género, ya que las mismas constituyen violencia verbal y simbólica en su contra en razón de género”, confesó Marcelo en su video.

“Ya que a la postre obstaculizaron los derechos político electorales de la entonces candidata. Ya que, si bien el ejercicio de periodismo se encuentra protegido convencional y constitucionalmente, este debe ceder cuando se trata de actos relacionados con la dignidad de las mujeres en un contexto libre de violencia” terminó de señalar en un comunicado leído frente a la camara.

Además, en la misma publicación, Marcelo confirmó que fue sancionado por violencia política en razón de género en su modalidad de violencia verbal y simbólica por haber empleado estereotipos de género muy graves en el video antes mencionado y no haber verificado la información de una entrevista emitida.

El video compartido en el Instagram oficial de Adrián Marcelo tiene como descripción "En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral de Nuevo León, derivado del PES-3281/2024". Causó cierta polémica en dicha red social debido a que el creador de contenido se encuentra envestido en una especie de traje de recluso de color naranja y la escenografía utilizada es de un espacio con rejas.

