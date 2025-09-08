Pensión Mujeres Bienestar: ¿Qué documentos necesito llevar para recoger mi tarjeta?

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa impulsado por el Gobierno de México que busca salvaguardar la economía de las mujeres de la tercera edad en el país a través de apoyos monetarios que les permitan incrementar su nivel de vida.

Las mujeres adultas mayores de entre 60 y 64 años de edad que residan en México y se registren al programa pueden acceder a un pago bimestral de 3 mil pesos que se deposita en el plástico expedido por el Banco del Bienestar .

Es bajo este contexto que este lunes las autoridades mexicanas anunciaron que la entrega de las Tarjetas Bienestar para las beneficiarias que se inscribieron en el mes de agosto estará disponible del 1 al 30 de octubre.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar y encargada de difundir la información del programa social, aseguró este lunes que las mujeres registradas recibirán un mensaje SMS para informarles fecha, hora y lugar para recoger sus tarjetas , por lo que se les invita a estar atentas al número que proporcionaron en su inscripción.

Es importante destacar que, para poder reclamar su Tarjeta Bienestar, las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar deberán presentar los siguientes documentos:

Comprobante de trámite

Identificación oficial vigente, en original y copia

También puedes leer: Beca Rita Cetina: Estos son los documentos que debes presentar si eres tutor

No obstante, el primer pago de las beneficiarias registradas en agosto se reflejará hasta el mes de noviembre. Para ese momento ya deberán haber recogido su tarjeta del Banco del Bienestar en sus módulos correspondientes.

Para ubicar tu módulo, puedes ingresar a la página oficial de los programas sociales a través del enlace: www.gob.mx/bienestar.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP