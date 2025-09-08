Lunes, 08 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Banco del Bienestar: Estos son los requisitos para abrir tu cuenta de ahorro

Con más de 3 mil sucursales en todo el país, el Banco del Bienestar permite a los usuarios disponer de sus recursos de manera sencilla y segura

Por: SUN .

¿Qué documentos necesito para abrir una cuenta en el Banco del Bienestar? ESPECIAL / PROGRAMAS DEL BIENESTAR

¿Qué documentos necesito para abrir una cuenta en el Banco del Bienestar? ESPECIAL / PROGRAMAS DEL BIENESTAR

Abrir una cuenta en el Banco del Bienestar se ha convertido en una opción atractiva para quienes buscan una alternativa de ahorro accesible y con beneficios inmediatos.

Con más de 3 mil sucursales en todo el país, la institución permite a los usuarios disponer de sus recursos de manera sencilla y segura.

¿Qué documentos necesito para abrir una cuenta en el Banco del Bienestar?

El trámite es directo: basta con acudir a la sucursal más cercana con los siguientes documentos:

LEE: ¿Qué palabras no debes decir en una llamada de extorsión o estafa?

  • Identificación oficial vigente: INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar, licencia de conducir o credencial del Inapam.
  • Comprobante de domicilio reciente: recibo de agua, luz, teléfono o predial con una antigüedad no mayor a tres meses.
  • CURP: impresión actualizada de la Clave Única de Registro de Población.
  • Depósito inicial: mínimo de 50 pesos para activar la cuenta.

Beneficios de la CuentAhorro del Banco del Bienestar:

  • Disponibilidad diaria de recursos: se puede retirar dinero en ventanilla en cualquier momento.
  • Historial de ahorro: al mantener la cuenta activa se genera un registro que puede servir como respaldo para solicitar créditos en el futuro.
  • Accesibilidad: no se requiere un monto mínimo elevado para conservar la cuenta vigente.

Comisiones y consideraciones importantes:

  • Cuenta inactiva: si no se registran movimientos en 12 meses consecutivos, la cuenta se considera inactiva y genera un cargo mensual de 58 pesos.
  • Estados de cuenta: solicitar estados de cuenta adicionales o históricos implica un costo extra.

Te puede interesar: "Cero impunidad", promete Sheinbaum tras caso de huachicol fiscal

Recomendaciones de seguridad para clientes del Banco del Bienestar:

  • Firmar la tarjeta de débito en cuanto se recibe.
  • Memorizar el NIP y evitar compartirlo con terceros.
  • Usar la aplicación móvil para consultar saldos y movimientos de forma inmediata.

En caso de robo o extravío:

  • Reportar de inmediato al número 800 900 2000 para bloquear la tarjeta y prevenir un uso indebido.
  • Reposición de tarjeta disponible en la sucursal más cercana (este trámite tiene un costo).

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03  

MV

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones