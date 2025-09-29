Si te registraste este agosto en la Pensión Mujeres Bienestar y tienes entre 60 y 64 años, ya falta poco para recibir tu tarjeta. La Secretaría de Bienestar informó que la entrega se realizará del 7 de octubre al 7 de noviembre , y se repartirán cerca de dos millones de plásticos en todo el país.

Para saber el día, hora y lugar exacto en el que te toca recogerla , habrá dos opciones: consultar el buscador con CURP en la página oficial de la Secretaría de Bienestar www.gob.mx/bienestar o esperar el mensaje SMS que llegará al número de celular que dejaste al momento del registro.

El proceso de entrega será personal y directo, por lo que es importante que tú misma acudas en la fecha indicada. El día de la cita deberás llevar:

Identificación oficial en original y copia.

Talón morado que te entregaron al registrarte.

Tu tarjeta será entregada en un sobre sellado, y en ese mismo momento se te tomará una fotografía como comprobante de que recibiste el beneficio. Esto garantiza que el apoyo llegue directamente a la persona correcta y sin intermediarios.

Si tienes dudas sobre la ubicación de tu módulo, el portal de la Secretaría de Bienestar ofrece la información completa para que ubiques el más cercano.

SECRETARÍA DEL BIENESTAR

Es importante recordar que esta tarjeta forma parte de los programas sociales prioritarios del Gobierno de México y busca respaldar económicamente a las mujeres de 60 a 64 años hasta que puedan incorporarse a la pensión universal de adultos mayores.

De momento, la recomendación es guardar el talón morado y tu identificación vigente , estar atenta a la publicación del buscador y revisar tu celular para no perder la cita. Si no asistes en la fecha indicada, tu entrega podría retrasarse.

EE