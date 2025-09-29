Con 33 años, Edgar Meza Mitre está al frente de Foriu, una plataforma de servicios de maquillaje y peinado a domicilio que ya opera en más de 40 ciudades de México, Estados Unidos y Colombia. Con más de 3,000 profesionales activos, Foriu se ha convertido año con año en una opción práctica, confiable y con estilo para quienes buscan verse bien sin complicarse.¿Lo interesante? Meza no viene del mundo de la belleza. Es financiero de formación, atleta comprometido y alguien que cree firmemente en la disciplina como base para crear algo extraordinario. Hoy, Foriu no solo conecta talento con clientes, también impulsa una academia para seguir profesionalizando el sector y potenciando a su comunidad.Lejos del estereotipo del beauty entrepreneur, Edgar ha sabido apostar con éxito por soluciones enfocadas a una belleza real, eficiente y accesible. Porque verse bien también puede ser un acto de empoderamiento —y sí, se puede pedir desde tu celular.Síguelo de cerca en Instagram: @Foriu.mx