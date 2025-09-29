Lunes, 29 de Septiembre 2025

Edgar Meza: Estilo, confianza y belleza a domicilio con Foriu

Lejos del estereotipo del beauty entrepreneur, Edgar Meza ha sabido apostar con éxito por soluciones enfocadas a una belleza real, eficiente y accesible

Por: Christian Pérez

Talent Alert: Edgar Meza Mitre. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 26 de septiembre 2025

Con 33 años, Edgar Meza Mitre está al frente de Foriu, una plataforma de servicios de maquillaje y peinado a domicilio que ya opera en más de 40 ciudades de México, Estados Unidos y Colombia. Con más de 3,000 profesionales activos, Foriu se ha convertido año con año en una opción práctica, confiable y con estilo para quienes buscan verse bien sin complicarse.

Foriu: Peinado y Maquillaje a Domicilio, GENTE BIEN JALISCO / Cortesía

¿Lo interesante? Meza no viene del mundo de la belleza. Es financiero de formación, atleta comprometido y alguien que cree firmemente en la disciplina como base para crear algo extraordinario. Hoy, Foriu no solo conecta talento con clientes, también impulsa una academia para seguir profesionalizando el sector y potenciando a su comunidad.

Foriu: Peinado y Maquillaje a Domicilio. GENTE BIEN JALISCO / Cortesía

Lejos del estereotipo del beauty entrepreneur, Edgar ha sabido apostar con éxito por soluciones enfocadas a una belleza real, eficiente y accesible. Porque verse bien también puede ser un acto de empoderamiento —y sí, se puede pedir desde tu celular.

Talent Alert: Alexa Curiel, la energía detrás de “Negro Irregular”

Síguelo de cerca en Instagram: @Foriu.mx

