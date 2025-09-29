Pensión ISSSTE: ¿Cuándo llega el pago de octubre 2025?

Septiembre está por terminar y con ello llegan buenas noticias para los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ya que se mantiene la modalidad de pagar las pensiones el último día hábil del mes previo.

Te puede interesar: Cómo funcionará y cuándo llegará la nueva Tarjeta Virtual de Movilidad CDMX

De acuerdo con lo establecido en el programa de pensiones, además de sus depósitos habituales, los beneficiarios también recibirán el pago de dos prestaciones adicionales correspondientes al bono de despensa y a la previsión social múltiple.

El monto final de estos pagos, al igual que el de la pensión, varía según el régimen en el que estén inscritos, el salario y los años de servicio cotizados.

De acuerdo con el Calendario de Pago de Pensiones 2025, el depósito de la pensión ISSSTE correspondiente al mes de octubre se realizará el martes 30 de septiembre en la cuenta de los beneficiarios.

A partir de ese momento, los pensionados podrán disponer de sus recursos según lo requieran.

Cabe destacar que el 30 de octubre recibirán otro pago que, en esta ocasión, corresponderá al mes de noviembre.

Asimismo, los jubilados y pensionados del ISSSTE también recibirán el depósito de su aguinaldo durante la primera quincena de noviembre.

En caso de que el pago no se vea reflejado en la fecha previamente señalada, se recomienda seguir estos pasos:

Verificar si el retraso ocurrió en el banco.

Revisar el comprobante de pago, ya sea digital o físico.

Presentarse en las oficinas de prestaciones con el folio y los comprobantes anteriores.

Pedir asistencia en los módulos de atención para generar un reporte.

Además, puedes contactar al área de Pensiones ISSSTE a través del número telefónico 55 4000 1000, marcando la opción 5.

El personal de ayuda brindará instrucciones para dar seguimiento a tu caso y resolverlo a la brevedad posible.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP

