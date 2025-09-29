CFE: ¿Cuándo termina el subsidio de verano?

Durante la temporada de calor, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ofrece en las localidades más calurosas del país el subsidio de verano, una medida que reduce el costo del kilowatt-hora para que las familias puedan enfrentar los meses de altas temperaturas sin gastar demasiado.

La tarifa preferencial comenzó a aplicarse el 1 de mayo de 2025 en estados como Coahuila, Sonora, Sinaloa, Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Yucatán, Campeche y Quintana Roo , debido a las altas temperaturas que incrementan la demanda eléctrica.

Estas regiones registraron picos de hasta 38 °C, con un promedio de 37 °C durante el verano, lo que impulsa el uso de aires acondicionados, ventiladores y mini-splits.

El calor extremo suele concentrarse en el norte y sureste del país entre mayo y octubre, por lo que, con la temporada próxima a concluir, muchas familias se preguntan cuándo termina el subsidio de verano.

De acuerdo con la CFE, como cada año, a partir del 31 de octubre los habitantes de estas zonas deberán cubrir sus tarifas al precio regular, sin excepciones.

Es decir, desde el 1 de noviembre el costo del kilowatt-hora volverá a su esquema normal , ya que las temperaturas descienden al igual que la demanda eléctrica.

Sin embargo, hay varias medidas que puedes implementar en casa para reducir el consumo de electricidad y disminuir el costo de tu recibo mensual:

Aprovecha la luz natural: Permite que el sol ilumine tu hogar y pinta techos y paredes en tonos claros para reflejar mejor la luz.

Permite que el sol ilumine tu hogar y pinta techos y paredes en tonos claros para reflejar mejor la luz. Apaga las luces: Haz hábito apagar las luces cada vez que salgas de una habitación.

Haz hábito apagar las luces cada vez que salgas de una habitación. Desconecta los aparatos que no uses: Muchos dispositivos consumen energía en modo “stand by”; desenchúfalos o usa regletas con interruptor.

Muchos dispositivos consumen energía en modo “stand by”; desenchúfalos o usa regletas con interruptor. Cuida el refrigerador: Colócalo lejos de fuentes de calor como la estufa o ventanas y asegúrate de cerrar bien la puerta.

Sella fugas: Repara grietas en puertas y ventanas para evitar la pérdida de aire y mejorar el aislamiento térmico.

Repara grietas en puertas y ventanas para evitar la pérdida de aire y mejorar el aislamiento térmico. Opta por ventiladores: Prefiérelos sobre el aire acondicionado, ya que gastan menos energía y ayudan a mantener fresca la casa.

Prefiérelos sobre el aire acondicionado, ya que gastan menos energía y ayudan a mantener fresca la casa. Involucra a toda la familia: La colaboración de cada integrante es esencial para lograr un ahorro significativo.

