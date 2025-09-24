La Secretaría de Educación Pública (SEP), en conjunto con la Coordinadora Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBB), se encuentra en la fase final de preparación para realizar el primer depósito de las becas Benito Juárez y Rita Cetina correspondientes al ciclo escolar 2025-2026. Este pago, programado para efectuarse durante el mes de octubre de 2025, cubrirá el bimestre comprendido entre septiembre y octubre.

De acuerdo con los esquemas aplicados en meses anteriores, los pagos arrancarían el miércoles 1 de octubre, comenzando con los beneficiarios cuyos apellidos inicien con la letra A. Sin embargo, la fecha aún no ha sido confirmada y existe la posibilidad de ajustes o retrasos.

Calendario tentativo de pagos de octubre 2025

Miércoles 1: letra A

Jueves 2: letra B

Viernes 3 y lunes 6: letra C

Martes 7: letras D, E y F

Miércoles 8 y jueves 9: letra G

Viernes 10: letras H, I, J y K

Lunes 13: letra L

Martes 14 y miércoles 15: letra M

Jueves 16: letras N, Ñ y O

Viernes 17: letras P y Q

Lunes 20 y martes 21: letra R

Miércoles 22: letra SJueves 23: letras T, U y V

Viernes 24: letras W, X, Y y Z

¿Cuándo se confirmará el calendario oficial?

El Gobierno federal aún no ha publicado el cronograma definitivo de pagos de la Beca Rita Cetina de octubre 2025. Se espera que lo haga entre el martes 30 de septiembre y el miércoles 1 de octubre, aunque cabe la posibilidad de retrasos, como ha ocurrido en meses pasados. De hecho, en varias ocasiones el anuncio oficial se ha dado el mismo día del primer depósito.

¿Cuánto depositarán en octubre 2025?

La Beca Rita Cetina, enfocada en alumnos de educación básica, otorga un apoyo de mil 900 pesos bimestrales a cada beneficiario. Tras el pago de octubre, el siguiente depósito será en diciembre 2025.

¿Cuántos pagos restan este año?

Las becas se entregan cada dos meses durante diez meses del año, ya que en verano no se realizan depósitos. Por lo tanto, los pagos pendientes de 2025 son:

Octubre: correspondiente al bimestre septiembre-octubre.

Diciembre: correspondiente al bimestre noviembre-diciembre.

EE