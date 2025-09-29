INAPAM: Personas de la tercera edad tendrán beneficio especial con esta aerolínea

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es una institución pública enfocada en brindar apoyo a personas mayores de 60 años, con el objetivo de mejorar su calidad de vida mediante diversos beneficios en múltiples servicios.Entre estos beneficios se incluyen descuentos de hasta un 50% en áreas como salud, transporte, ropa, alimentación, entretenimiento y actividades culturales.En este marco, INAPAM ha establecido una alianza con la aerolínea Volaris para otorgar beneficios especiales a los adultos mayores en México. Gracias a este convenio, quienes cuenten con la credencial del instituto podrán acceder sin costo adicional a estas ventajas.Durante un año y de forma gratuita, aquellas personas que presenten su credencial INAPAM tendrán acceso a la membresía v.club de Volaris, la cual brinda tarifas preferenciales en vuelos nacionales e internacionales, así como promociones especiales en alojamientos y paquetes turísticos.Una vez transcurrido ese tiempo, tienen la alternativa de renovarla sin ningún cargo adicional.Esta membresía anual incluye lo siguiente:Ofertas Especiales en Viajes Aéreos: Los poseedores de la tarjeta INAPAM tendrán la oportunidad de comprar pasajes de avión a tarifas reducidas.Descuentos en Alojamientos: Además de los vuelos, también podrán aprovechar descuentos en estancias.Experiencias Exclusivas: El programa 'V.Club' de Volaris brinda vivencias singulares a los adultos mayores, facilitándoles la exploración de destinos tanto nacionales como internacionales.1. Visita nuestra página principal y da clic en“Regístrate”.2. En tipo de cuenta asegúrate de elegir “Volaris, miembro v.club o INVEX”.3. Completa la información solicitada y da clic en “Crear mi cuenta”.4. Los datos deben coincidir con la credencial del INAPAM, de lo contrario, no podremos entregarte la membresía v.club.5. Llena el formulario y da clic en “Completa tu perfil”.1. Visita nuestra página Tu Experiencia.2. Llena el formulario.3. Selecciona “V.Club INAPAM” en “Motivo de aclaración”.4. En “Solicitud” ingresa la siguiente información: 5. Acepta los términos y condiciones.6. Por último, adjunta una copia de tu credencial del INAPAM. Recuerda que es importante incluirla, de lo contrario, no podremos entregarte la membresía v.club.7. Da clic en “Enviar” y espera un plazo de 48 horas para recibir una notificación de que tu membresía ya está activa y lista para usarse.La vigencia de la membresía es de 1 año a partir de su activación. Para renovarla, deberás repetir estos pasos. YC