INAPAM: Personas de la tercera edad tendrán beneficio especial con esta aerolínea

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es una institución pública enfocada en brindar apoyo a personas mayores de 60 años, con el objetivo de mejorar su calidad de vida mediante diversos beneficios en múltiples servicios.

Entre estos beneficios se incluyen descuentos de hasta un 50% en áreas como salud, transporte, ropa, alimentación, entretenimiento y actividades culturales.

En este marco, INAPAM ha establecido una alianza con la aerolínea Volaris para otorgar beneficios especiales a los adultos mayores en México. Gracias a este convenio, quienes cuenten con la credencial del instituto podrán acceder sin costo adicional a estas ventajas.

¿Cuál es el beneficio de Volaris para los adultos mayores?

Durante un año y de forma gratuita, aquellas personas que presenten su credencial INAPAM tendrán acceso a la membresía v.club de Volaris, la cual brinda tarifas preferenciales en vuelos nacionales e internacionales, así como promociones especiales en alojamientos y paquetes turísticos.

Una vez transcurrido ese tiempo, tienen la alternativa de renovarla sin ningún cargo adicional.

Esta membresía anual incluye lo siguiente:

Ofertas Especiales en Viajes Aéreos: Los poseedores de la tarjeta INAPAM tendrán la oportunidad de comprar pasajes de avión a tarifas reducidas.

Descuentos en Alojamientos: Además de los vuelos, también podrán aprovechar descuentos en estancias.

Experiencias Exclusivas: El programa 'V.Club' de Volaris brinda vivencias singulares a los adultos mayores, facilitándoles la exploración de destinos tanto nacionales como internacionales.

¿Cómo se obtiene v.club individual para adultos mayores?

Registro

1. Visita nuestra página principal y da clic en“Regístrate”.

2. En tipo de cuenta asegúrate de elegir “Volaris, miembro v.club o INVEX”.

3. Completa la información solicitada y da clic en “Crear mi cuenta”.

4. Los datos deben coincidir con la credencial del INAPAM, de lo contrario, no podremos entregarte la membresía v.club.

5. Llena el formulario y da clic en “Completa tu perfil”.

Activación

1. Visita nuestra página Tu Experiencia.

2. Llena el formulario.

3. Selecciona “V.Club INAPAM” en “Motivo de aclaración”.

4. En “Solicitud” ingresa la siguiente información:

Correo electrónico registrado en la página de Volaris

Nombre completo del titular de la membresía. Los datos deben coincidir con la credencial del INAPAM

Fecha de nacimiento

5. Acepta los términos y condiciones.

6. Por último, adjunta una copia de tu credencial del INAPAM. Recuerda que es importante incluirla, de lo contrario, no podremos entregarte la membresía v.club.

7. Da clic en “Enviar” y espera un plazo de 48 horas para recibir una notificación de que tu membresía ya está activa y lista para usarse.

La vigencia de la membresía es de 1 año a partir de su activación. Para renovarla, deberás repetir estos pasos.

