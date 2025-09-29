Beca Rita Cetina: ¿A qué hora inicia la asamblea informativa de HOY 29 de septiembre?

Por medio de sus redes sociales y canales oficiales, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez anunció que el Coordinador Nacional, Julio León, encabezará este lunes 29 de septiembre de 2025 una asamblea informativa virtual para resolver dudas relacionadas con el registro próximo a cerrar de la Beca Rita Cetina.

Por ello, a continuación te compartimos todos los detalles necesarios para no perderte la asesoría virtual de la Beca Rita Cetina.

El registro para los estudiantes de secundaria comenzó el pasado 15 de septiembre y se dará por finalizado el 30 del mismo mes, mientras que las inscripciones para los alumnos de primaria están próximas a suceder, por lo que esta junta pretende resolver todas las dudas y conflictos respecto al registro previo al cierre de la convocatoria.

De acuerdo con los canales oficiales de las Becas Benito Juárez, la asamblea virtual está programada para este lunes 29 de septiembre a las 20:00 horas , tiempo del centro de México.

El evento, dirigido por León, contará además con la participación de los directores generales de las Becas Bienestar, los coordinadores regionales y estatales, así como Servidoras y Servidores de la Educación.

La transmisión podrá seguirse a través de las redes sociales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez y de Julio León.

Redes Sociales de la Coordinación Nacional

Redes de Julio León

En la sesión en línea podrás consultar cualquier duda sobre el registro; se recomienda indicar tu estado y municipio para obtener una respuesta completamente personalizada.

