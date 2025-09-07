Domingo, 07 de Septiembre 2025

¿Qué debo de hacer si mi tarjeta Bienestar se bloquea?

Este septiembre comienza la dispersión del apoyo correspondiente al bimestre septiembre-octubre de la Pensión Bienestar

La tarjeta Bienestar es el medio por el cual se pagara la Pensión Bienestar este septiembre 2025. ESPECIAL/ GOBIERNO DE MÉXICO

Este septiembre comienza la dispersión del apoyo correspondiente al bimestre septiembre-octubre de la Pensión Bienestar para adultos mayores. Este programa, implementado por el Gobierno de México, otorga un apoyo económico de 6 mil 200 pesos cada dos meses a las personas de 65 años en adelante.

Los depósitos se harán de forma directa mediante la tarjeta Bienestar, y el dinero se podrá retirar en los cajeros de los Bancos Bienestar. Para saber cuál es la sucursal más cercana a ti, ingresa aquí.

Calendario Pensión Bienestar septiembre 2025

Del 1 al 25 de septiembre se realizarán los pagos correspondientes al bimestre septiembre-octubre de los programas de Pensiones del Bienestar para Adultos Mayores.

Cabe destacar que, en algunas ocasiones, por el mal uso de la tarjeta Bienestar se puede correr el riesgo de que esta sea bloqueada. Algunos ejemplos son:

  • Si se ingresa el NIP de manera incorrecta tres veces.
  • Por información desactualizada.
  • Movimientos inusuales o por un uso indebido al activar una tarjeta nueva.

Para evitar que esto suceda, es importante asegurarte de estar ingresando el NIP correcto que te fue entregado en el sobre oficial con tu tarjeta.

Pero, en caso de que te equivocaras de NIP y se bloquee la tarjeta, debes saber qué hacer.

¿Qué debo de hacer si se bloquea mi tarjeta Bienestar?

Si se bloquea tu tarjeta Bienestar por alguna de las razones anteriores, no debes preocuparte; a continuación te decimos una serie de sencillos pasos que debes seguir para poder desbloquearla:

  • No la uses, espera 48 horas y se desbloqueará en automático.
  • Es importante que no intentes utilizarla antes de ese tiempo, pues podría bloquearse de nueva cuenta.

