Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cómo consultar el saldo de tu tarjeta desde tu celular?

Así puedes consultar desde tu celular si ya recibiste el depósito de 3 mil pesos del programa Pensión Mujeres Bienestar 

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

La Pensión Mujeres Bienestar otorga 3 mil pesos bimestrales a mujeres de 60 a 64 años en México para mejorar su calidad de vida y economía. CORTESÍA/Secretaría del Bienestar

El Gobierno Federal, a través de la Secretaría del Bienestar, comenzó el programa social Pensión Mujeres Bienestar, un proyecto que tiene como propósito preservar e incrementar la economía de las mujeres adultas mayores con el fin de que puedan acceder a mejores servicios y artículos que eleven su calidad de vida.

El programa está dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años de edad, que residan en México y que completen adecuadamente el registro.

El pago de 3 mil pesos es bimestral y se deposita en el plástico expedido por el Banco del Bienestar.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría del Bienestar, las beneficiarias que se registraron en junio para la Pensión Mujeres Bienestar ya están recibiendo su Tarjeta Bienestar, conforme se estableció en el calendario.

Para recogerla es necesario llevar los siguientes documentos:

  • Comprobante de trámite
  • Identificación oficial vigente en original y copia

No obstante, si ya cuentas con tu Tarjeta Bienestar y quieres consultar tu saldo, aquí te compartimos una alternativa rápida y sencilla.

La Tarjeta Bienestar permite consultar el saldo de una manera fácil a través de la aplicación gratuita “Banco del Bienestar Móvil”.

Pasos para consultar tu saldo en la app:

  • Descarga la aplicación “Banco del Bienestar Móvil” desde Play Store.
  • Acepta los términos y condiciones e ingresa tu número de celular.
  • Introduce los 16 dígitos de tu tarjeta y el NIP del cajero.
  • Genera y confirma una contraseña.
  • Inicia sesión; tu tarjeta quedará vinculada y podrás consultar saldo y movimientos.

Con esto, el Gobierno de México proporciona una alternativa simple, intuitiva y práctica para consultar tus movimientos bancarios y tener un mejor control financiero.

