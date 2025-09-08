Reconocen legado de Salvador de Alba Martín en el patrimonio cultural de Jalisco

El legado arquitectónico de Salvador de Alba Martín ya forma parte del Inventario Estatal del Patrimonio Cultural. La Secretaría de Cultura de Jalisco anunció que 25 de sus inmuebles y siete intervenciones en monumentos históricos serán protegidos oficialmente, en lo que constituye la primera actualización del registro realizada con autoría.

El anuncio se hizo durante el Encuentro del Centro Histórico de Lagos de Moreno 2025, ciudad natal del arquitecto, y representa un paso decisivo en la preservación de su obra. "Será la primera vez que se publica con autoría. Se van a inscribir 25 inmuebles de valor relevante, dos inmuebles suben de valor y siete de sus intervenciones en monumentos históricos. Todo esto repartido en nueve municipios del Estado. Es un legado que sigue vivo y nos inspira”, destacó Ximena López Nakashima, Directora de Patrimonio Cultural.

Desde 1997, la entidad fue pionera en contar con una legislación específica, y hoy suma a su inventario una obra que combina modernidad con un profundo arraigo regional.

Entre sus aportaciones más representativas de De Alba Martín (1926-2019) se encuentran el Conjunto de Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara y el plan de intervención del Centro Histórico de la capital en 1974. Su trabajo osciló entre el diseño de edificios públicos y la restauración de monumentos históricos, con una visión que buscaba acercar la arquitectura al servicio de la comunidad.

El proceso para incluir sus proyectos en el inventario se desarrolló bajo un modelo participativo, en colaboración con la familia del arquitecto, instituciones culturales y municipios. "Desde la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco estamos muy emocionados en anunciarles que, durante el transcurso de este año, estuvimos colaborando con la familia del arquitecto Salvador de Alba para la identificación y reconocimiento de sus obras en Jalisco", expresó López Nakashima.

La actualización también contempló mecanismos de consulta ciudadana. De acuerdo con Violeta Ponce Sánchez y Ortega, Jefa de Conservación y Restauración, la dinámica refleja un esfuerzo colectivo. "Este resultado es fruto de casi tres décadas de trabajo entre instituciones, municipios y sociedad civil". Como parte de este proceso se implementó un sistema de registro con códigos QR que, desde junio de 2025, permitió identificar inmuebles con valor patrimonial en distintos municipios.

