Estos son los cierres viales en Monterrey tras fuertes lluvias

Protección Civil pidió a los automovilistas evitar circular por zonas con riesgo de inundación

Por: El Informador

Desde antes del mediodía, se reportaron precipitaciones en la colonia Mitras Norte, al poniente de Monterrey, así como en distintos sectores de Santa Catarina. CORTESÍA/ Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey

La tarde de este lunes, intensas lluvias volvieron a generar complicaciones en el Área Metropolitana de Monterrey, donde el nivel de ríos y arroyos se elevó de manera considerable, ante la situación, Protección Civil pidió a los automovilistas evitar circular por zonas con riesgo de inundación.

Desde antes del mediodía, se reportaron precipitaciones en la colonia Mitras Norte, al poniente de Monterrey, así como en distintos sectores de Santa Catarina.

Como parte de las acciones preventivas, las autoridades activaron el operativo carrusel y confirmaron encharcamientos en puntos clave de la ciudad, entre ellos:

  • Avenida Almazán y Rodrigo Gómez
  • Avenida Fidel Velázquez y Rodrigo Gómez
  • Avenida Constitución
  • Avenida Gonzalitos
  • Carretera Nacional

Conoce los cierres viales en Monterrey tras las fuertes lluvias

La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey informó que debido a las lluvias, se registran cierres viales en: 

  • Rodrigo Gómez y Golfo de México
  • Rodrigo Gómez y Lago de Chapala
  • Paseo de los Leones y Moisés Sáenz (paso a desnivel)
  • Gonzalitos y Lincoln
  • Fidel Velázquez 
  • Constitución

La secretaría exhorta a la población a mantenerse informada sobre las condiciones del clima y a tomar precauciones al transitar por las vialidades afectadas.

     

