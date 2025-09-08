Estos son los cierres viales en Monterrey tras fuertes lluvias

La tarde de este lunes, intensas lluvias volvieron a generar complicaciones en el Área Metropolitana de Monterrey, donde el nivel de ríos y arroyos se elevó de manera considerable, ante la situación, Protección Civil pidió a los automovilistas evitar circular por zonas con riesgo de inundación.Desde antes del mediodía, se reportaron precipitaciones en la colonia Mitras Norte, al poniente de Monterrey, así como en distintos sectores de Santa Catarina.Como parte de las acciones preventivas, las autoridades activaron el operativo carrusel y confirmaron encharcamientos en puntos clave de la ciudad, entre ellos:La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey informó que debido a las lluvias, se registran cierres viales en: La secretaría exhorta a la población a mantenerse informada sobre las condiciones del clima y a tomar precauciones al transitar por las vialidades afectadas.NA