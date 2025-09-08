Lunes, 08 de Septiembre 2025

¿Los bancos abrirán el 15 y 16 de septiembre de 2025 en México?

Te compartimos lo que señalan las autoridades financieras y laborales sobre el funcionamiento de las sucursales en estas fechas clave

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) establece un calendario oficial de operaciones bancarias que se publica en el Diario Oficial de la Federación. EL INFORMADOR/ A. Navarro

Con el arranque de las celebraciones patrias, todo México se alista para conmemorar el Día de la Independencia. Pero mientras la atención se centra en los festejos, muchos usuarios se preguntan: ¿estarán abiertos los bancos el 15 y 16 de septiembre de 2025?

A continuación, te compartimos lo que señalan las autoridades financieras y laborales sobre el funcionamiento de las sucursales en estas fechas clave.

Cada año, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) establece un calendario oficial de operaciones bancarias que se publica en el Diario Oficial de la Federación. Dicho documento marca los días en los que las sucursales permanecen cerradas debido a conmemoraciones cívicas, festivas o religiosas.

  • 15 de septiembre: Los bancos operan con normalidad.
  • 16 de septiembre: Todas las sucursales permanecerán cerradas.

Los cajeros automáticos y las plataformas digitales estarán disponibles en todo momento, aunque los trámites presenciales deberán esperar al siguiente día hábil.

El artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo establece que los empleados que laboren en un día de descanso obligatorio, como el 16 de septiembre, tienen derecho a recibir:

  • Su salario diario habitual.
  • Un pago adicional equivalente al doble del salario.

En total, el trabajador que labore esa fecha debe recibir el triple de su sueldo normal del día.
De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, los descansos oficiales son:

  • 1 de enero.
  • Primer lunes de febrero (5 de febrero).
  • Tercer lunes de marzo (21 de marzo).
  • 1 de mayo.
  • 16 de septiembre.
  • Tercer lunes de noviembre (20 de noviembre).
  • 1 de diciembre cada seis años (transmisión del Poder Ejecutivo Federal).
  • 25 de diciembre.

