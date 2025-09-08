La tarde de este lunes 8 de septiembre de 2025 se registró un sismo de magnitud preliminar 5.2 con epicentro a 1 kilómetro al norte de Pinotepa Nacional, Oaxaca, informó el Servicio Sismológico Nacional.

El movimiento telúrico ocurrió a las 16:33 horas, con una profundidad de 10 kilómetros, y fue percibido en diversas comunidades de la región de la Costa y en localidades cercanas al epicentro, así como en la Ciudad de México donde no se activó la alerta sísmica debido a que no superó los niveles de activación.

Preliminar: SISMO Magnitud 5.2 Loc. 1 km al NORTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 08/09/25 16:33:21 Lat 16.35 Lon -98.05 Prof 10 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 8, 2025

Hasta el momento no se reportan daños materiales de consideración ni personas lesionadas; sin embargo, autoridades de protección civil mantienen el monitoreo en la zona para descartar riesgos y recomiendan a la población seguir los protocolos de seguridad en caso de posibles réplicas.

MF