¿Qué es el Síndrome del Ratón y cómo puede tratarse, según el IMSS?

El nombre del síndrome se asocia al "mouse" de la computadora, ya que usarlo durante varias horas obliga a mantener en una misma posición el brazo 

Por: Luz Borja

Al inflamarse y pellizcar el nervio, la tendinitis puede generar dolor, hormigueo, debilidad o entumecimiento de la extremidad. ESPECIAL

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el Síndrome del Ratón es la forma en la que se le suele llamar a la Tendinitis de Quervain, una dolencia derivada del uso prolongado de la computadora.

En la actualidad, este aparato se ha convertido en una herramienta tecnológica común, por lo que tanto estudiantes como trabajadores son susceptibles a padecer esta condición.

El nombre del síndrome se asocia al "mouse" de la computadora, ya que usarlo durante varias horas obliga a mantener en una misma posición el brazo y la mano con la que se arrastra la herramienta.

La tendinitis es la inflamación de los tendones que conectan los músculos a los huesos. El Síndrome del Ratón se da cuando hay una presión excesiva en el nervio mediano, situado en el túnel carpiano.  

Al inflamarse y pellizcar el nervio, la tendinitis puede generar dolor, hormigueo, debilidad o entumecimiento de la extremidad.

En el caso del Síndrome del Ratón, afecta el extensor corto del pulgar y el músculo abductor largo del pulgar.  

El diagnóstico es clínico y el tratamiento se determina de acuerdo al caso, teniendo como alternativas la terapia de rehabilitación, la inyección de un antiinflamatorio local y, en situaciones más severas, cuando el resultado de los otros métodos no fue favorable, la cirugía.

¿Cómo prevenir la Tendinitis de Ratón?

Las acciones para evitar esta condición son fundamentales para las personas que pasan muchas horas de su día frente a una computadora:

  • Utilizar una silla ergonómica
  • Mantener en posición anatómica la articulación de la muñeca
  • Realizar pausas en el horario de trabajo para descansar y movilizar el resto de las articulaciones
  • Usar soportes para muñeca

