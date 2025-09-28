IMSS: Así puedes agendar una cita para donar sangre

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) invita a las personas a donar sangre para salvar vidas, este acto altruista puede beneficiar a pacientes con cáncer, problemas hematológicos, mujeres embarazadas y personas accidentadas.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, ha referido, que donar sangre puede disminuir la viscosidad de la sangre y mejorar el flujo sanguíneo, “esto reduce la carga sobre el corazón y disminuye el riesgo de ataques cardiacos y accidentes cardiovasculares”.

Otro beneficio de la donación es la salud de la médula ósea, ya que al donar este vital componente el cuerpo trabaja rápidamente para reponer el volumen de la sangre que se dona y los glóbulos rojos perdidos.

Para donar sangre, se requieren ciertos requisitos, como ser una persona sana, pesar más de 50 kilos, no haber padecido hepatitis o VIH y tener entre 18 y 65 años de edad.

Para ser donador de sangre, dijo, el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con el sitio https://bancodesangre.imss.gob.mx/apopsbs-publico/login en la que se pueden agendar citas por internet, con la elección de fecha y banco de sangre para la donación.

Según los datos, en el Banco de Sangre del Centro Médico Nacional Siglo XXI se reciben en promedio 100 mil predonantes anualmente; de éstos, 50 por ciento han entregado sangre total, o sea, 50 mil donantes efectivos.

De las 50 mil donaciones efectivas, el 97 por ciento de la sangre se utiliza en pacientes oncológicos, hematológicos, mujeres embarazadas y algunos con sangrados masivos, ya sea por cirugía o por traumatismo. Y el restante 3 por ciento de la sangre se mantiene en procesos de calidad y de investigación.

Zoé Robledo ha comentado, que el donante altruista es una persona que viene a dejar su sangre en un acto de amor, de sinceridad. A esos donantes “se les da toda la atención, no necesitan cita, pueden acudir en cualquier momento que requieran y es una sangre muy valiosa para nuestros pacientes”.

*Con información del IMSS.

