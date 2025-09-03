La Secretaría de Economía, que encabeza Marcelo Ebrard, publicó hoy, en el Diario Oficial de la Federación, la resolución final del procedimiento administrativo de investigación antidumping de oficio, sobre las importaciones de calzado originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia.

La investigación antidumping inició el 26 de abril de 2024. Para la resolución final la Secretaría se basó en información que aportaron importadoras, exportadoras, productoras nacionales, cámaras y una asociación.

"Se concluyó que las importaciones de calzado originarias de China ingresaron a México, durante el periodo investigado, en condiciones de dumping y causaron daño a la industria nacional", aseguró la dependencia.

En consecuencia, con objeto de proporcionar condiciones leales de competencia y defender los intereses de la planta productiva nacional, la Secretaría de Economía procedió estableció cuotas compensatorias definitivas de entre 0.54 y 22.50 dólares por par, a las importaciones originarias de China que ingresen por debajo del precio de referencia de 22.58 dólares por par, las cuales estarán vigentes durante los siguientes 5 años y que, eventualmente, podrían prorrogarse.

La Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco (CICEJ) manifestó su beneplácito a este anuncio.

"Lo estábamos esperando, pensando que sería más o menos de acuerdo a lo que solicitábamos, creo que mejoró, al incrementar de forma directa el arancel deberá en consecuencia disminuir en forma significativa la importación de calzado importado de China", explicó Jesús Arias, presidente de CICEJ.

Te puede interesar: Pensión Bienestar: Calendario OFICIAL de pagos de septiembre 2025

El dirigente añadió, que se trata de un hecho histórico que beneficiará a toda la planta productiva nacional.

"Primero esperamos la disminución de importaciones de calzado chino, tener el piso parejo que tanto hemos solicitado al Gobierno Federal, ambas medidas benefician en forma directa al fabricante nacional, para nosotros es un hecho histórico no habíamos tenido este apoyo como ahora lo tenemos", concluyó Jesús Arias.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV