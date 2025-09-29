Beca Rita Cetina: calendario tentativo de pagos en octubre y cuántos depósitos faltan en 2025

Está a punto de iniciar el mes de octubre y más de alguno está interesado en conocer lo que está planeado con la Beca Rita Cetina lo que resta en el año y el mes venidero.

Sobre eso, se sabe que se trata un programa social impulsado por el Gobierno de México que busca apoyar a estudiantes de educación básica, enfocada al momento en los alumnos de secundaria en escuelas públicas.

Con la llegada del mes de octubre, muchos padres de familia y alumnos se preguntan si habrá pago doble tras el inicio del ciclo escolar el pasado 1 de septiembre, y cuáles son las fechas tentativas de depósito, además de cuántos pagos restan en lo que queda de 2025.

Calendario tentativo de pagos de la Beca Rita Cetina en octubre 2025

De acuerdo con la organización de los pagos en bimestres anteriores este año, los depósitos de octubre de 2025 se harán conforme a la inicial del primer apellido. Siguiendo esa programación, este sería el calendario tentativo de depósitos para el mes que está por iniciar, todavía a falta de que sea confirmado por la Secretaría del Bienestar:

Inicial del apellido | Fecha de pago

A | Miércoles 1 de octubre

B | Jueves 2 de octubre

C | Viernes 3 y lunes 6 de octubre

D, E, F | Martes 7 de octubre

G | Miércoles 8 y jueves 9 de octubre

H, I, J, K | Viernes 10 de octubre

L | Lunes 13 de octubre

M | Martes 14 y miércoles 15 de octubre

N, Ñ, O | Jueves 16 de octubre

P, Q | Viernes 17 de octubre

R | Lunes 20 y martes 21 de octubreS | Miércoles 22 de octubre

T, U, V | Jueves 23 de octubre

W, X, Y, Z | Viernes 24 de octubre

Vale la pena recordar que este solo es un calendario de pagos tentativo, y que la información oficial solo es dada a conocer mediante los canales de la Secretaría del Bienestar.

¿Cuántos pagos faltan en 2025 de la Beca Rita Cetina?

En lo que va del año, ya se han entregado tres depósitos de la Beca Rita Cetina. Anualmente son cinco.

Los que ya se pagaron son:

Enero-febrero

Marzo-abril

Mayo-junio

Durante julio y agosto no hubo pago por el periodo vacacional. Considerando que ya pasaron los meses de las vacaciones de verano, faltan dos depósitos en lo que resta del año:

Septiembre-octubre (que se pagará en octubre)

Noviembre-diciembre (que se pagaría en diciembre)

¿Cuánto pagará la Beca Rita Cetina en octubre?

El programa de la beca Rita Cetina entrega un depósito bimestral de mil 900 pesos, además de un monto extra de 700 pesos por cada hijo adicional inscrito al mismo nivel educativo, que se entrega directamente mediante depósito en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Los beneficiarios de este apoyo del Gobierno de México, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, deben revisar constantemente los avisos oficiales para confirmar las fechas exactas de pago y acudir con su tarjeta Bienestar al cajero o sucursal más cercana.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF