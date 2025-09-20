La próxima Venta Nocturna de Liverpool se acerca y los clientes ya esperan las promociones. Este evento, que la tienda organiza cuatro veces al año, tendrá como siguiente edición la de octubre de 2025 y promete descuentos en miles de productos tanto en tiendas físicas como en su plataforma digital.

Hasta ahora, Liverpool no ha confirmado la fecha exacta ni la duración oficial de la campaña, pero en ediciones anteriores las promociones se han extendido durante todo un fin de semana . Todo indica que la Venta Nocturna de octubre 2025 se llevará a cabo en el primer fin de semana del décimo mes del año.

Durante esos días, los clientes podrán realizar compras en las tiendas físicas de 11:00 a 21:00 horas, mientras que en la aplicación Liverpool Pocket y en la página web oficial las ofertas estarán disponibles las 24 horas; esta modalidad permite aprovechar las rebajas sin importar el horario y desde cualquier lugar.

Como es costumbre, Liverpool ofrecerá promociones especiales, meses sin intereses y beneficios exclusivos para quienes cuenten con tarjeta departamental Liverpool o tarjeta Liverpool VISA. De hecho, esta última opción es la mejor, ya que aquellos clientes que soliciten por primera vez alguno de sus plásticos podrán obtener hasta un 10% de descuento adicional en su primera compra realizada el mismo día de la aprobación.

La Venta Nocturna de octubre es una excelente oportunidad para adelantar compras de temporada, regalos o simplemente adquirir productos de uso personal a un mejor precio.

Aunque aún se esperan los anuncios oficiales, todo apunta a que la próxima Venta Nocturna Liverpool 2025 repetirá la fórmula que la ha convertido en una de las promociones más esperadas del año. Lo recomendable es estar atentos a los comunicados de la tienda y preparar con anticipación una lista de productos para aprovechar al máximo las ofertas.

