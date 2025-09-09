Calendario de pagos Beca Rita Cetina: ¿Habrá pago a estudiantes en octubre 2025?

Las becas en México experimentaron cambios a partir de octubre de 2024, con el inicio del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Entre las principales modificaciones destaca la creación de la Beca Rita Cetina, integrada a los Programas para el Bienestar, la cual reemplazó a la anterior Beca Benito Juárez, dirigida a estudiantes de nivel básico.

El nuevo esquema de la beca contempla que sí habrá depósito en octubre de 2025. Aunque los meses de julio y agosto quedaron fuera del calendario de pagos por corresponder al periodo vacacional, el siguiente depósito se realizará en el décimo mes del año e incluirá el bimestre que arranca en septiembre, con el inicio del ciclo escolar. Esta disposición aplica tanto para los estudiantes que ya formaban parte del programa anterior como para los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina.

Hasta el momento NO se ha revelado algún calendario oficial que indique las fechas de inicio de los depósitos en la tarjeta Bienestar, por lo que vale la pena esperar a un anuncio de las dependencias encargadas del programa.

La Beca Rita Cetina se diferencia de la Benito Juárez para nivel básico en que ahora tiene un carácter universal, es decir, está dirigida a todas y todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria que estudian en escuelas públicas. El objetivo es fomentar la permanencia escolar y apoyar económicamente a las familias para que se concluyan los estudios.

Durante lo que resta de 2025, la Beca Rita Cetina se otorgará solo a estudiantes de secundaria. En este nivel educativo, cada familia recibe mil 900 pesos bimestrales, con 700 pesos adicionales por cada hijo o hija más inscrito en alguno de los tres grados.

Quedan por pagar los bimestres septiembre-octubre y noviembre-diciembre en este 2025.

Los estudiantes de preescolar y primaria inscritos en las becas Benito Juárez continuarán recibiendo el apoyo económico, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos y no hayan sido dados de baja del programa.

Los beneficiarios de esta beca tampoco recibieron depósito en julio ni en agosto, por la misma razón que impidió la entrega de la Rita Cetina. En el nivel de primaria, las familias reciben un apoyo de mil 900 pesos cada dos meses, sin embargo, el siguiente pago está programado hasta octubre.

