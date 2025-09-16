La embajada de Canadá en México confirmó el encuentro del primer ministro, Mark Carney, con la Presidenta de Méxioco Claudia Sheinbaum Pardo.

La embajada compartió que el primer ministro anunció que viajará a Ciudad de México, del 18 al 19 de septiembre "para profundizar la relación entre Canadá y México y reforzar la prosperidad de América del Norte".

"En México, el primer ministro Carney se reunirá con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para elevar y ampliar la relación bilateral, centrándose en la seguridad, la infraestructura, la inversión, la energía y el comercio", dijo.

Enfatizó que esta visita reforzará aún más la relación y proporcionará una mayor prosperidad y seguridad a trabajadores y empresas.

"El nuevo Gobierno de Canadá está diversificando y fortaleciendo sus relaciones comerciales con socios fiables para crear puestos de trabajo bien remunerados, hacer crecer nuestras industrias, asegurar nuevos mercados y construir cadenas de suministro más resiliente", destacó.

Te puede interesar: Estados Unidos exige a México acciones más agresivas contra cárteles

Este encuentro se dará en el marco de los 80 años de relación México-Canadá y en la organización de la Copa FIFA 2026 junto con Estados Unidos.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV