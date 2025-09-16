La banda de rock británica, Oasis, dejó una derrama económica estimada de entre 45 y 54 millones de dólares (entre 850 y mil millones de pesos mexicanos) este fin de semana en la capital mexicana, de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), informó el pasado domingo la promotora Ocesa.

En sus dos conciertos, el viernes 12 y sábado 13 de septiembre, Oasis reunió a más de 130 mil asistentes en el Estadio GNP Seguros de la capital mexicana, apuntó Ocesa.

"En materia de turismo, se proyectó una ocupación hotelera cercana al 80% en las zonas aledañas al Estadio GNP Seguros" , agregó la promotora, en un comunicado.

Detalló que los conciertos no solo atrajeron visitantes de distintos estados del país, sino también de Reino Unido, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, "para quienes el concierto fue el motivo principal del viaje".

Además, señaló que según datos de Ticketmaster México, el 50% de los asistentes llegó desde fuera de Ciudad de México y su área metropolitana.

Y un 10% correspondió a público extranjero, procedente de 79 países y más de 220 ciudades del mundo.

"Las presentaciones en el Estadio GNP Seguros marcaron la primera parada de la gira en un país de habla hispana, confirmando así a la Ciudad de México como un punto estratégico dentro del circuito internacional del entretenimiento en vivo", concluyó Ocesa.

Los hermanos Liam y Noel Gallagher regresaron a los escenarios en julio pasado con su esperada gira mundial Oasis Live 25', 16 años después de su separación.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF