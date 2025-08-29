Pensión IMSS: ¿Hay pago doble en septiembre 2025? Esto sabemos

En septiembre de 2025, algunos adultos mayores recibirán un pago doble, así es, la Pensión IMSS y de la Pensión Bienestar. Aquí te explicamos cuándo ocurrirá, cuánto recibirás y cómo verificar tu pago.

¿Cuándo se realiza el pago de la Pensión IMSS en septiembre 2025?

El próximo depósito de la Pensión IMSS será el 1 de septiembre de 2025. El monto se abonará directamente en la cuenta bancaria que cada beneficiario registró al momento de realizar el trámite de su pensión.

¿Quiénes recibirán el pago doble en septiembre?

Solo aquellos adultos mayores que reciban la Pensión IMSS y también estén inscritos o sean beneficiarios de la Pensión Bienestar recibirán el pago doble el 1 de septiembre de 2025. Esto se debe a que ambas pensiones coinciden en el calendario de pagos para ese mes.

¿Cuánto será el monto del pago doble?

Los beneficiarios que cumplan con ambos requisitos recibirán un total de 15 mil 600 pesos. De esta cantidad, nueve mil 400 pesos corresponderán a la Pensión IMSS (solo es un promedio) y seis mil 200 pesos a la Pensión Bienestar.

¿Qué hacer si no recibes el pago esperado?

Si no ves reflejado el pago en tu cuenta o tienes alguna duda, te sugerimos revisar tu estado de cuenta y estar pendiente de los comunicados oficiales para evitar confusiones.

En caso de no recibir el pago de la Pensión Bienestar, puedes llamar al 800 639 4264 para recibir atención. Si el inconveniente es con la Pensión IMSS, comunícate al 800 623 23 23, opción 3 ("Pensionados"), o consulta la página oficial del IMSS.

Calendario de pagos de la Pensión IMSS para lo que queda de 2025:

Miércoles 1 de octubre

Lunes 3 de noviembre

Lunes 1 de diciembre

