La Comisión Federal de Electricidad (CFE) puede interrumpir el suministro eléctrico sin previo aviso bajo ciertas circunstancias establecidas por la ley, una situación que preocupa a muchos usuarios en todo el país. Conocer los motivos legales detrás de un corte inesperado permite entender mejor los derechos y obligaciones de los consumidores.

¿En qué situaciones puede suspenderse el servicio?

Según la Comisión Federal de Electricidad, el suministro eléctrico puede ser interrumpido en los siguientes casos: cuando existe un adeudo pendiente, por pagos realizados fuera del plazo establecido, por uso no autorizado o irregular de la electricidad, y cuando se requiere un ajuste en la facturación.

La ley también establece otras situaciones en las que es válido que la CFE realice cortes de luz siempre y cuando dicho proceso esté apegado a las normas establecidas, entre las que destacan las siguientes:

Uso ilícito de energía: Manipulación del medidor o conexión ilegal a la red eléctrica, prácticas consideradas fraude.

Instalaciones defectuosas o riesgosas: Presencia de cortocircuitos, instalaciones eléctricas dañadas o condiciones que puedan provocar incendios o daños a la propiedad, lo que justifica la suspensión inmediata del servicio.

Ajustes en la facturación: Errores o discrepancias importantes en la facturación que no se resuelven oportunamente, lo que puede derivar en la interrupción del suministro.

Aunque existen escenarios en los que la CFE puede cortar la luz sin previo aviso, la ley también protege los derechos de los usuarios. Por ejemplo, en casos de falta de pago, la empresa debe notificar el retraso y conceder un plazo mínimo de 30 días para regularizar la situación antes de interrumpir el servicio.

Es importante que los usuarios comprendan estas razones legales y mantengan sus instalaciones eléctricas en buen estado. Evitar prácticas ilegales y atender oportunamente los pagos no solo garantiza la continuidad del servicio, sino también la seguridad en el hogar.

En caso de disputas o dudas, los usuarios cuentan con mecanismos legales para presentar reclamaciones ante las autoridades competentes como lo son la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) o la Comisión Nacional de Energía (CNE).

