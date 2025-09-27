SSPC alerta sobre venta de medicamentos en redes sociales

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, emitió un comunicado alertando a la población sobre los riesgos de adquirir medicamentos en redes sociales.

La dependencia ha detectado la venta de medicamentos a bajo costo en redes sociales, mismos que no cuentan con garantías de origen, almacenamiento y conservación, por lo que pueden ser productos alterados, caducados o falsos. En caso de que sea así, el consumo de estos fármacos puede generar efectos adversos graves y complicaciones clínicas.

También se ha detectado que los medicamentos que circulan de manera ilícita en redes sociales y plataformas digitales suelen tener diversos orígenes, en ocasiones son sustraídos o robados durante su transportación, o directamente de instituciones públicas, clínicas y hospitales, además, pueden tratarse de productos falsificados o caducados.

Estas son las recomendaciones de la SSPC

Evitar la compra de medicamentos en redes sociales o vía pública a personas sin establecimientos formales, ya que no garantizan la seguridad del producto.

Recordar que la oferta de medicamentos controlados sin receta es una señal de posible fraude o actividad ilegal.

Realizar compras únicamente en sitios autorizados y debidamente establecidos.

Desconfiar de precios excesivamente bajos, pues pueden indicar irregularidades en su origen o autenticidad.

Solicitar siempre factura y garantía del producto.

Verificar antes de comprar: número de lote y registro sanitario impresos en el empaque.

Ser cautelosos con ofertas de productos escasos o de “venta limitada”, ya que suelen utilizarse para fraudes.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB