SSPC alerta sobre venta de medicamentos en redes sociales

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, emitió un comunicado alertando a la población sobre los riesgos de adquirir medicamentos en redes sociales.La dependencia ha detectado la venta de medicamentos a bajo costo en redes sociales, mismos que no cuentan con garantías de origen, almacenamiento y conservación, por lo que pueden ser productos alterados, caducados o falsos. En caso de que sea así, el consumo de estos fármacos puede generar efectos adversos graves y complicaciones clínicas.También se ha detectado que los medicamentos que circulan de manera ilícita en redes sociales y plataformas digitales suelen tener diversos orígenes, en ocasiones son sustraídos o robados durante su transportación, o directamente de instituciones públicas, clínicas y hospitales, además, pueden tratarse de productos falsificados o caducados.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB