Beca Benito Juárez: Lo que se sabe del cuarto pago de 2025

La Beca Benito Juárez 2025 es uno de los temas más buscados en Internet en estas semanas, ya que se espera el cuarto pago del año, correspondiente al bimestre septiembre-octubre. Tras el último depósito realizado en junio pasado, miles de estudiantes y familias beneficiarias esperan con atención el próximo desembolso de este apoyo económico que otorga la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México.

De acuerdo con la información oficial del programa de apoyo a estudiantes, las becas se entregan en diez de los doce meses del año, ya que en julio y agosto no se realiza ningún pago debido al periodo vacacional. Esto quiere decir que, siguiendo el calendario de depósitos anteriores, el cuarto desembolso de 2025 se realizará en octubre, correspondiente al bimestre septiembre-octubre.

¿Cuál es el monto de la beca Benito Juárez?

En este año, la Beca Benito Juárez de Educación Básica otorga un pago de mil 900 pesos bimestrales por familia (aunque actualmente se le conozca como Beca Rita Cetina), con el objetivo de apoyar a la economía de los hogares y garantizar que los estudiantes cuenten con recursos que favorezcan su permanencia en la escuela.

Además, a partir de 2025, las familias de los alumnos de secundaria que forman parte de la Beca Rita Cetina también reciben mil 900 pesos y 700 adicionales por cada estudiante extra de la misma familia inscrito en ese nivel educativo. De esta manera, las familias con más de un hijo en secundaria pueden recibir un apoyo más amplio.

En el caso de la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, que apoya a adolescentes en preparatoria o bachillerato público, otorga mil 900 pesos por estudiante.

Mientras que la beca de educación superior Jóvenes Escribiendo el Futuro, entrega un pago de 5 mil 800 pesos por estudiante, también de forma bimestral.

La Beca Benito Juárez 2025 se paga de forma bimestral y en una sola exhibición, por lo que los beneficiarios deben organizarse según los periodos establecidos. El cuarto depósito, correspondiente a septiembre-octubre, se espera para octubre, aunque las fechas exactas serán confirmadas en las redes oficiales de la Secretaría del Bienestar.

