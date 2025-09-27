El duelo de la Jornada 11 del Torneo Apertura 2025 Puebla vs Chivas estaba programado para disputarse el viernes 26 de septiembre a las 21:00 horas, sin embargo, no pudo llevarse a cabo debido a la intensa tormenta que cayó en la Angelópolis. La fuerte lluvia anegó la cancha del Estadio Cuauhtémoc y obligó a la Liga MX a suspender el encuentro, lo que generó sorpresa entre la afición que esperaba seguir la transmisión en vivo.

En televisión, para cubrir el espacio, se transmitieron un par de capítulos de la popular serie de animación japonesa Dragon Ball, situación que no pasó desapercibida. De inmediato, las redes sociales se llenaron de comentarios y recuerdos, pues la presencia de Gokú y sus amigos en lugar de un partido de futbol trajo nostalgia a miles de aficionados.

Usuarios recordaron con humor cómo a principios de los años 2000, cuando equipos como Chivas o Atlas jugaban de local en Guadalajara, era común que los partidos anunciados durante toda la semana en televisión abierta al final no fueran transmitidos. En su lugar, y sin previo aviso, las televisoras optaban por proyectar películas clásicas de Vicente Fernández u otros ídolos de la época, lo que se convirtió en un "plan B" recurrente.

En esta ocasión, el reemplazo fue diferente: mientras en décadas pasadas el "Charro de Huentitán" aparecía en la pantalla con sus cintas rancheras, ahora fue Gokú quien ocupó el espacio, convirtiéndose en tendencia en redes sociales. Los usuarios de Internet señalaron la coincidencia como un momento curioso que mezcló la pasión por el futbol con los recuerdos de la televisión mexicana.

El partido Puebla vs Chivas, correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2025, se reprogramó oficialmente para este sábado 27 de septiembre a las 17:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc. Así, lo que comenzó como una suspensión por lluvia terminó por regalar a la afición un episodio cargado de nostalgia, en el que el futbol mexicano y la cultura televisiva se encontraron de nuevo, despertando memorias de hace más de dos décadas.

El tema del cambio en la programación se volvió tendencia en redes sociales, sobre todo por quienes aplaudieron el ajuste con una serie tan querida para los mexicanos.

Las reacciones por Dragon Ball en lugar del Puebla vs Chivas

