¿De qué tamaño es el problema de tabaquismo en México?

El tabaquismo es un problema de salud pública en México que cuesta mucho dinero al gobierno y arrebata la vida de varios mexicanos y mexicanas. Aquí las cifras.

Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reafirma su compromiso en la lucha contra los efectos nocivos del tabaco, por ello, realiza diferentes acciones que ayudan a reducir y prevenir su consumo; este hábito se relaciona con la muerte de 8 millones de muertes anuales a nivel mundial, cifra que en México se traduce en cerca de 63 mil fallecimientos al año .

El coordinador de Programas Médicos en la Coordinación de Salud Mental y Adicciones, doctor Hugo Aguilar Talamantes, explicó que el IMSS ha implementado la política Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco; a través del programa PrevenIMSS se brindan intervenciones preventivas, de educación, orientación, así como talleres para población en general.

Agregó que a través del programa Entornos Laborales Seguros y Saludables (ELSSA), el IMSS acerca los servicios de prevención y promoción a la salud a los lugares de trabajo, donde personal médico y de enfermería realiza diagnósticos del consumo de tabaco y otras sustancias, lo que permite canalizar a los trabajadores de forma oportuna a los servicios especializados.

Detalló que en su ámbito de competencias, el Seguro Social colabora con otras instancias gubernamentales a través de la plataforma SiESABI para la capacitación continua del personal en los aspectos relacionados con el consumo de tabaco, así como en la implementación del curso MHGAP, dirigido a profesionales del Primer Nivel de Atención para la detección de problemas de salud mental y adicciones.

El especialista en salud mental indicó que el IMSS cuenta con una amplia gama de intervenciones psicoterapéuticas y farmacológicas para la atención de problemas como la codependencia al consumo del tabaco .

Destacó que, en 2024, el IMSS brindó más de mil consultas relacionadas con el consumo de tabaco , en el Primer Nivel de Atención, servicios especializados, urgencias y hospitalizaciones, además de implementar intervenciones preventivas y de rehabilitación relacionadas con la exposición al humo, asesorías sobre abuso de tabaco y orientación sobre la historia familiar de consumo.

El doctor Aguilar Talamantes explicó que entre las enfermedades relacionadas con el tabaquismo se encuentran: infartos cerebrovasculares, hemorragias cerebrales, bronquitis, asma, cáncer; además de favorecer el desarrollo de complicaciones en enfermedades como diabetes e hipertensión .

Por otro lado, la nicotina, presente en el cigarro, produce en el cerebro una sensación de placer que puede generar dependencia , especialmente en personas que enfrentan estados emocionales alterados o ansiedad, dificultando su abandono e incrementando problemas de peso y alimentación.

Recomendó a la población evitar el consumo de tabaco, buscar ayuda profesional ante signos de dependencia, rodearse de una red de apoyo saludable, mantener hábitos de vida activos y acudir a su Unidad de Medicina Familiar para recibir orientación y atención oportuna.

